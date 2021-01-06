Авторитетний аналітик Мінг-Чі Куо заявив, що у 2021 році Apple нарешті представить довгоочікувані трекери для відстеження точного місця розташування речей AirTag та ще кілька пристроїв.

Свої прогнози аналітик висловив виданню MacRumors. Він додав, що компанія готує для своїх шанувальників пристрій доповненої реальності і ще кілька продуктів.

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AirTag

Очікується, що AirTag допоможуть користувачам знаходити загублені речі, такі як гаманці, ключі, рюкзаки та багато іншого. Раніше стало відомо, що взаємодія з трекером буде відбуватися через нову вкладку Items у додатку Find My.

Розумні окуляри Apple

Що стосується пристрою доповненої реальності, передбачається, що мова йде про так звані Apple Glass – розумних окуляри, чутки про які не стихають вже кілька років. На жаль, Куо не повідомив подробиць про пристрій.

Інші ґаджети

Крім іншого аналітик заявив, що Apple незабаром покаже нові AirPods, нові комп'ютери на базі фірмових ARM-чіпів і свої перші пристрої з Mini-LED-дисплеями. Мова, ймовірно, йде про новий 12,9-дюймовий iPad Pro і різні моделі MacBook. Крім того, раніше Куо заявляв, що в 2021 році Apple випустить MacBook Pro з 14-дюймовим дисплеєм. У цьому році очікуються і нові iMac на базі фірмових чипів Apple, які, ймовірно, отримають новий дизайн.