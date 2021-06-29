Лабораторія – це минуле: ґаджет для смартфона виявляє хвороби за лічені хвилини

Якщо лікар вважає, що людина хвора, то потрібно здати аналізи, які потім відправляються в лабораторію. Цей процес потребує часу, адже іноді потрібно відстояти чергу та дочекатися результатів. Інноваційний ґаджет позбавить пацієнтів цієї мороки.

Дослідники в галузі інженерії, біохімії та медицини з Університету імені Макмастера, Канада, об'єдналися, щоб створити портативний експрес-тест. Мікрочип аналізує краплю тілесної рідини та виявляє специфічні білкові сигнатури інфекції. Пристрій розміром з USB-накопичувач підключається до смартфона.

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Презентація інноваційної розробки канадських вчених: дивитись відео онлайн

Більше про помічний ґаджет

Можна виділити три основних проблеми з аналізом зразків біологічних рідин в лабораторіях:

Поки в лабораторіях роблять аналізи, хвороба може значно прогресувати. Поки роблять аналізи, лікар може призначити превентивне лікування. В результаті може виявитися, що людина не була хвора і лікування не було потрібне. Або ж може виявитися, що лікування "про всяк випадок" було не правильним. У деяких країнах шлях до лабораторії або місця забору зразків може бути досить великим, що значно ускладнює проведення аналізу для пацієнта.

Тому канадські вчені вирішили створити пристрій, який принаймні частково зможе розв'язати три проблеми. Прототип складається з двох частин – двоканального електричного сенсорного чіпа та основного модуля обробки інформації у вигляді USB-накопичувача, в який вставляється чіп.

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Це означає, що пацієнти можуть отримати краще лікування, швидші результати й уникнути серйозних ускладнень. Це також допоможе уникнути непотрібного використання антибіотиків, що може виграти час в боротьбі зі стійкістю до протимікробних препаратів,

– говорить один з розробників гаджета доцент кафедри інженерної фізики Університету імені Макмастера Лейла Солеймані.

На чіп наноситься краплина рідини, яка необхідна для аналізу:

Кров.

Сеча.

Слина.

Ферменти ДНК, які вже знаходяться на чіпі, реагують на сигнатури білків, що продукуються бактеріями, якщо припустити, що бактерії у рідині є. І чіп, і основний модуль підключені до смартфона, де спеціальний додаток інтерпретує й показує дані менш ніж за годину.

Пристрій може відрізнити штам хвороби, який можна лікувати антибіотиками від штаму, який до такого лікування стійкий. Це дозволить зробити лікування більш точним, адже тепер не потрібно буде приймати ліки, які не допомагають.

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Майбутнє розробки

Дослідники знаходяться в процесі тестування технології для вірусу, що викликає COVID-19. Також пристрій "вчать" виявляти все більше видів бактерій та вірусів. В майбутньому планується зробити його чутливим настільки, щоб виявляти маркери раку.

Вчені намагаються якомога швидше впровадити цю технологію в широке використання не тільки в Канаді, а й в усьому світі. Особливо там, де доступ до лабораторних випробувань обмежений або відсутній.