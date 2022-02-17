У цій ініціативі Opera співпрацює зі студією Yat Labs. Проєкт Yat Labs був запущений у лютому 2021 року і являє собою "рішення для автоідентифікації, засноване на емодзі".

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Смайлики замість адреси

Все дуже просто: таке нововведення дозволить користувачам переміщатися мережею за допомогою введення в адресний рядок емодзі, а не букв або цифр.

Традиційні URL-адреси, особливо короткі, які легко запам'ятати, стають все більш цінними, тому їх все важче отримати.

Тим часом емодзі популярні як ніколи. За статистикою, кожен день у соцмережах і месенджерах відправляється понад 10 мільярдів смайликів, і 95% користувачів інтернету хоча б раз ними користувалися. Саме тому їм вирішили підшукати більш практичну роль.



Емодзі в рядку адреси браузера замість традиційних букв та цифр / Фото Opera

Чи приживеться таке нововведення серед користувачів та власників сайту поки що судити зарано. Ймовірно, щоб функція запрацювала на повну, їй потрібно поширитись на більш популярні браузери – Chrome, Edge, Safari – і охопити більшу кількість користувачів.

Однак у ній уже вбачають прихований потенціал. Річ у тім, що, як уже було згадано вище, короткі та впізнавані адреси мають неабиякий попит, адже дозволяють, наприклад, клієнтам компаній легко запам'ятовувати та знаходити сайти для покупок. Тому ті, хто в епоху зародження інтернету скуповували доменні імена, пізніше заволоділи цілими статками.