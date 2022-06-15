Adobe запустить безкоштовну веб-версію Photoshop: якою вона буде

Вже скоро користувачі можуть отримати в користування безкоштовну версію редактора зображень Photoshop. Компанія Adobe вже тестує її. Програма буде доступною для всіх власників безкоштовних облікових записів Adobe по всьому світу.

На що буде здатна безкоштовна версія Photoshop

В описі сервісу мовиться про те, що веб-версія Photoshop залишиться безкоштовною, тому зрештою з неї зникнуть деякі функції, які будуть доступні платним підписникам. Попри це, безкоштовні користувачі матимуть можливість взаємодії з базовим набором інструментів для редагування зображень.

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Ми хочемо зробити Photoshop більш доступним і простим, щоб більше людей могли випробувати його та випробувати даний продукт,

– повідомила Марія Яп, віце-президент Adobe.

Трохи про веб-версію Photoshop

Перша веб-версія Photoshop була представлена ​​широкому загалу в жовтні минулого року. Вона є спрощеною версією графічного редактора, яка підходить для виконання базових операцій. Хоча у веб-версії Photoshop є чимало корисних інструментів, у плані можливостей для редагування та створення зображень вона дуже поступається повноцінній версії редактора. Попри це, у веб-версії Photoshop реалізовано підтримку спільної роботи та інші корисні функції.

Веб-версія Photoshop призначена для демонстрації користувачам деяких можливостей редактора та залучення нових платних підписників. Аналогічним шляхом Adobe просуває інші продукти, такі як Fresco і Express. Конкретні терміни, коли безкоштовна веб-версія Photoshop з'явиться за межами Канади, не було озвучено.

Новий фільтр на базі штучного інтелекту

Також Adobe представила новий нейронний фільтр, заснований на ШІ-алгоритмі. Фільтр називається Photo Restoration і призначений для покращення якості старих знімків. Наприклад, з його допомогою можна автоматично прибрати зі старої пожовклої від часу фотографії подряпини, а також частково відновити її колір. Разом з існуючим фільтром Colorize, призначеним для додавання кольору чорно-білим знімкам, Photo Restoration допоможе швидко повернути до життя старі фотографії.

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"Живий" штучний інтелект Google

До речі, нещодавно керівництво Google вимушено відправило в оплачувану відпустку інженера Блейка Лемойна, який працював із системою штучного інтелекту (ШІ) LaMDA. Лемойн заявив, що у неї почали проявлятися ознаки свідомості. Google такі заяви заперечує та пояснює свою точку зору.

Блейк стверджує, що LaMDA фактично стала розумною, отримала свідомість та має рівень розвитку приблизно 8 – 9-річної дитини. Віцепрезидент Google Блез Агера-і-Аркас та голова відділу відповідальних інновацій Джен Дженай вивчили його підозри та відкинули їх, а самого інженера відправили в оплачувану відпустку.