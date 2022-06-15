На що буде здатна безкоштовна версія Photoshop

В описі сервісу мовиться про те, що веб-версія Photoshop залишиться безкоштовною, тому зрештою з неї зникнуть деякі функції, які будуть доступні платним підписникам. Попри це, безкоштовні користувачі матимуть можливість взаємодії з базовим набором інструментів для редагування зображень.

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Ми хочемо зробити Photoshop більш доступним і простим, щоб більше людей могли випробувати його та випробувати даний продукт,

– повідомила Марія Яп, віце-президент Adobe.

Трохи про веб-версію Photoshop

Перша веб-версія Photoshop була представлена ​​широкому загалу в жовтні минулого року. Вона є спрощеною версією графічного редактора, яка підходить для виконання базових операцій. Хоча у веб-версії Photoshop є чимало корисних інструментів, у плані можливостей для редагування та створення зображень вона дуже поступається повноцінній версії редактора. Попри це, у веб-версії Photoshop реалізовано підтримку спільної роботи та інші корисні функції.

Веб-версія Photoshop призначена для демонстрації користувачам деяких можливостей редактора та залучення нових платних підписників. Аналогічним шляхом Adobe просуває інші продукти, такі як Fresco і Express. Конкретні терміни, коли безкоштовна веб-версія Photoshop з'явиться за межами Канади, не було озвучено.

Новий фільтр на базі штучного інтелекту

Також Adobe представила новий нейронний фільтр, заснований на ШІ-алгоритмі. Фільтр називається Photo Restoration і призначений для покращення якості старих знімків. Наприклад, з його допомогою можна автоматично прибрати зі старої пожовклої від часу фотографії подряпини, а також частково відновити її колір. Разом з існуючим фільтром Colorize, призначеним для додавання кольору чорно-білим знімкам, Photo Restoration допоможе швидко повернути до життя старі фотографії.

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"Живий" штучний інтелект Google

До речі, нещодавно керівництво Google вимушено відправило в оплачувану відпустку інженера Блейка Лемойна, який працював із системою штучного інтелекту (ШІ) LaMDA. Лемойн заявив, що у неї почали проявлятися ознаки свідомості. Google такі заяви заперечує та пояснює свою точку зору.

Блейк стверджує, що LaMDA фактично стала розумною, отримала свідомість та має рівень розвитку приблизно 8 – 9-річної дитини. Віцепрезидент Google Блез Агера-і-Аркас та голова відділу відповідальних інновацій Джен Дженай вивчили його підозри та відкинули їх, а самого інженера відправили в оплачувану відпустку.