Принцип роботи вебверсій Photoshop та Illustrator схожий на Google Doc. Один користувач створює проєкт на своєму комп'ютері, а інший може переглянути його і внести пропозиції та правки.

Що відомо

Головним завданням цих версій, як зазначає сама компанія, є саме кооперативна робота над проєктами.

Збереження проєктів відбувається на сервері компанії, в Adobe Creative Cloud.

Співавтори отримують доступ до базових функцій редагування та спільної роботи, можуть залишати коментарі та відгуки.



Photoshop on the Web / Фото Adobe

При цьому автор повинен мати встановлений повноцінний Photoshop або Illustrator на своєму комп'ютері. Тоді як від його колег по проєкту це не вимагається – вони можуть не завантажувати додатки та не оформлювати підписку на Creative Cloud. Працюють обидва рішення в браузерах Chrome та Edge.



Photoshop on the Web / Фото Adobe

Таким чином ви можете показувати свою роботу безпосередньо рекламному агентству або іншим клієнтам, у яких не встановлені продукти Adobe, пояснюють у компанії.

Публічне бета-тестування Photoshop on the Web вже почалося. Воно пропонує користувачам лише частину функцій, які компанія планує додати. Illustrator on the Web поки що проходить етап закритого тестування.

Спільна робота в Photoshop on the Web / Фото Adobe