Компанія Adobe офіційно припинила підтримку Flash Player. Раніше користувачі отримували попередження про закінчення підтримки технології та перехід на HTML 5.

Користувачам настійно рекомендують видалити додатки. Одгак є також можливість відкласти це на потім, повідомляє BleepingComputer.

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Варто зазначити, що в низці браузерів та на інших платформах підтримка Flash завершилася ще кілька місяців тому. Вже 12 січня Adobe заблокує увесь контент, створений на основі даної технології. Але навряд чи це стане серйозним ударом для користувачів: за статистикою, зараз Flash Player використовують всього 2,3% сайтів.

Раніше, 9 грудня, Adobe випустила останнє оновлення для Flash Player перед закриттям платформи.

Чому відмовляються від Flash

Основною причиною, через яку розробники вирішили повністю відмовитися від Flash, стала велика кількість вразливостей. Проте за 20 років розвитку технології у мережі з'явився цілий пласт ігор, відеороликів та сайтів, які активно її використовують.

Архів Flash додатків

Зберегти "спадщина інтернету" для майбутніх поколінь користувачів взялися представники ресурсу Internet Archives, які оголосили про створення цифрового музею для колись культового Flash-контенту.

Для відтворення такого контенту Internet Archives буде використовувати емулятор Ruffle, який все ще перебуває у розробці.