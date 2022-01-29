У 2019 році ФБР, Європол, а також правоохоронні органи Німеччини, Ізраїлю, Нідерландів і Бразилії провели спільну операцію, в результаті якої був закритий сайт DeepDotWeb. Сайт розповідав про новини даркнету й каталогізував його ресурси. Цей "путівник" оновлювався щодня, оперативно повідомляв про закриття тих чи інших ресурсів, надавав нові адреси та розповідав інші проблеми торгових майданчиків.

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Що відомо

У каталозі DeepDotWeb вільно публікувалися посилання на будь-які ресурси, включаючи торгові майданчики в даркнеті, де продають і купують зброю, наркотики, комп'ютерні віруси, крадену інформацію, порнографію і багато іншого.

Після викриття адміністраторів ресурсу стало ясно, що вони отримували певну "комісію" за перенаправлення трафіку на нелегальні сайти.

Одним із двох затриманих був 37-річний Таль Пріхар, громадянин Ізраїлю, який проживав у Бразилії.

Йому були пред'явлені звинувачення в адмініструванні DeepDotWeb.

Влада США стверджувала, що Пріхар разом з 34-річним Майклом Фаном з Ізраїлю використовували складну схему "відкатів", коли публікували на своєму сайті посилання на маркетплейси.

У підсумку ця схема принесла їм приблизно 8155 біткойнів, що на момент здійснення транзакцій дорівнювало приблизно 8,4 мільйона доларів США.

Ці гроші згодом були відмиті, щоб приховати їх походження.

Пріхар визнав себе винним у відмиванні грошей ще в березні 2021 року. Як тепер повідомляє Міністерство юстиції США, він отримав вирок: 97 місяців (8 років) у в'язниці. Загалом обвинуваченому загрожувало до 20 років позбавлення волі.

Його напарник, Майкл Фан, був заарештований в Ізраїлі, але все ще бореться проти екстрадиції до США.