Adidas випустить бездротові навушники, які не потрібно заряджати: як вони працюватимуть

Компанія Adidas анонсувала випуск нових бездротових навушників. Вони створені спільно з Zound Industries, призначені для спортсменів, і їх не потрібно заряджати.

Модель отримала назву Adidas RPT-02 Sol. Вона 'явиться у продажу в першій половині 2022 року.

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Чому навушники не потрібно заряджати

Заряджати навушники Adidas RPT-02 Sol не доведеться, адже вони зможуть отримувати енергію від сонячних променів, коли користувач займається спортом чи просто перебуває на відкритому повітрі.



Так виглядатимуть Adidas RPT-02 SOL / Фото Adidas

Втім, коли сонця довго немає (наприклад, при тренуваннях вдома або в залі), навушники можна зарядити звичним способом – від звичайного зарядника через порт USB Type-C. Акумулятор розрахований на 80 годин роботи.

Відмітна особливість цієї моделі полягає в екологічності – вона виконана майже повністю з перероблених матеріалів, а її упаковка містить мінімум пластику.

Панель, що перетворює сонячні промені в електричну енергію, вбудована в зовнішню частину навушників. Як стверджують розробники, світло, яке потрапляє на навушники, необов'язково має бути прямим і інтенсивним. Тобто можна не хвилюватися за заряд навіть якщо бігаєте вранці або вечорами, коли сонце тільки сходить або вже заходить.

Ціна

З ціною компанія поки не визначилася, але каже, що можна орієнтуватися приблизно на 200-230 доларів.