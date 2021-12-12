Addmoto представила електровелосипед City Pro з рекордним запасом ходу

Компанія Addmotor сподівається привернути увагу покупців за допомогою моделі City Pro з традиційним дизайном та потужним наповненням. Електричні велосипеди можуть стати гарною заміною автомобілям для поїздок містом, особливо якщо їх оснастити витривалим акумулятором.

Addmotor зробила собі ім'я на транспорті з більш незвичайним дизайном – електробайком з товстими шинами Wildtan та мопедом Motan. Нова модель City Pro має більш традиційний дизайн, що підходить швидше для міських прогулянок. Зовні вона виглядає як звичайний електровелосипед, але деякі характеристики очікуєш зустріти тільки у потужніших байків.

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Особливості електровелосипеда City Pro

Модель отримала акумулятор на 48 вольт і 20 А/год, що набагато більше, ніж у звичайного міського електровелика. Компанія стверджує, що 960 Вт/год забезпечать 200 кілометрів руху в режимі педалювання. І хоча мовиться, напевно, про найнижчу потужність, все одно це більше, ніж у середньому на ринку.

Мотор на 500 Вт видає 900 ватів пікової потужності – достатньо для того, щоб швидко зірватися з місця або в'їхати на крутий пагорб. Гідравлічні дискові гальма також включені у стандартну комплектацію.

Крім цього велосипед також має такі доповнення:

передню вилку з амортизацією та ходом 80 мм;

багажник, розрахований на 25 кілограмів;

переднє та заднє РК-світло з поворотниками та аварійною сигналізацією;

трансмісію Shimano з сімома швидкостями;

та сідлом з поручнем для носіння.



Освітлення Addmotor City Pro / Скриншот 24 канал

Ціна Addmotor City Pro

Рама двох типів та шести кольорів. У роздріб Addmotor City Pro продається за 2099 доларів, але на попередньому замовленні можна заощадити близько 500 доларів.

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