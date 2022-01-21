Activision Blizzard збудує власний метаверс: у цьому їй допоможе угода з Microsoft

Після покупки Activision Blizzard компанією Microsoft, директор ігрової студії Боббі Котік опублікував відкритий лист співробітникам компанії. У ньому йдеться про плани зі створення метаверсу.

У листі глава корпорації розповів про плани й описав численні плюси гучної угоди. Завершиться вона у 2023 фінансовому році, який закінчується 30 червня 2023 року, а до того Activision Blizzard буде працювати автономно.

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Що далі

Після остаточного приєднання до Microsoft компанія перейде до наступного кроку – розвитку власного метавсесвіту.

Котік посилається на таких гігантів IT-індустрії як Facebook, Google, Tencent, NetEase, Amazon, Apple, Sony, Disney та інших мегакорпорацій, що мають подібні амбіції.

Однак в тексті листа не дається визначення метаверсу, не пояснюється бачення цього питання з точки зору Activision Blizzard. Таким чином залишається неясним, що конкретно мається на увазі під цим поняттям.

Втім, те ж стосується й інших компаній: здається, кожна розуміє метаверс по-своєму, але мало хто достеменно уявляє собі, що це таке і як точно працює.

За словами Котіка, Activision Blizzard останні 30 років постійно прагнула доставляти гравцям "радість, веселощі та гострі відчуття". Компанія допомагала "знайти цілі за допомогою найбільш захопливої форми розваги – ігор". Тепер Activision Blizzard хоче створити метавсесвіт, об'єднавши всі ці проєкти й наповнивши їх професійно створеними користувацьким контентом, а також багатими соціальними зв'язками.

На його думку, співпраця з Microsoft дозволить краще реалізувати плани зі створення метаверсу: у компанії є потужні хмарні технології, штучний інтелект і машинне навчання з аналітикою даних.

Разом з тим на фоні дискримінаційних скандалів, які спіткали останнім часом компанію, Котік пообіцяв змінити робочу культуру в компанії, щоб після завершення угоди вона була "зразковою" для Microsoft.