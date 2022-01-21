У листі глава корпорації розповів про плани й описав численні плюси гучної угоди. Завершиться вона у 2023 фінансовому році, який закінчується 30 червня 2023 року, а до того Activision Blizzard буде працювати автономно.

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Що далі

Після остаточного приєднання до Microsoft компанія перейде до наступного кроку – розвитку власного метавсесвіту.

Котік посилається на таких гігантів IT-індустрії як Facebook, Google, Tencent, NetEase, Amazon, Apple, Sony, Disney та інших мегакорпорацій, що мають подібні амбіції.

Однак в тексті листа не дається визначення метаверсу, не пояснюється бачення цього питання з точки зору Activision Blizzard. Таким чином залишається неясним, що конкретно мається на увазі під цим поняттям.

Втім, те ж стосується й інших компаній: здається, кожна розуміє метаверс по-своєму, але мало хто достеменно уявляє собі, що це таке і як точно працює.

За словами Котіка, Activision Blizzard останні 30 років постійно прагнула доставляти гравцям "радість, веселощі та гострі відчуття". Компанія допомагала "знайти цілі за допомогою найбільш захопливої форми розваги – ігор". Тепер Activision Blizzard хоче створити метавсесвіт, об'єднавши всі ці проєкти й наповнивши їх професійно створеними користувацьким контентом, а також багатими соціальними зв'язками.

На його думку, співпраця з Microsoft дозволить краще реалізувати плани зі створення метаверсу: у компанії є потужні хмарні технології, штучний інтелект і машинне навчання з аналітикою даних.

Разом з тим на фоні дискримінаційних скандалів, які спіткали останнім часом компанію, Котік пообіцяв змінити робочу культуру в компанії, щоб після завершення угоди вона була "зразковою" для Microsoft.

Нагадаємо, 18 січня ігрову індустрію сколихнула новина про придбання студії Activision Blizzard компанією Microsoft за 68,7 мільярда доларів. Розробник відомий такими гучними проєктами як Call of Duty, Warcraft, Diablo, Overwatch, StarCraft та багатьма іншими. Втім, про покупку поки говорять не як про таку, що здійснилась, оскільки обом компаніям ще належить пройти довгий шлях отримання дозволів у відповідних регуляторів, і якщо останні побачать якісь протиріччя, покупка може не відбутися. Про долю самого Боббі Котіка наразі надходить суперечлива інформація: офіційні джерела стверджують, що він залишиться на своїй посаді, тоді як інсайдери заявляють зворотне.