General Dynamics представила прототип танка AbramsX зі штучним інтелектом

Компанія General Dynamics показала танк, якому справді немає аналогів у світі. Це вам не аналоговнєтний російський брухт. Новий AbramsX може використовуватися практично у безпілотному режимі, адже башта не потребує заряджаючого.

Нову зброю продемонстрували на виставці AUSA-2022 (Association of the United States Army). Вона стартувала у Вашингтоні 10 жовтня.

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Чим особливий прототип нового AbramsX

Танк має башту, що не потребує члена екіпажу, який мав би заряджати її боєприпасами. На відміну від новітньої моделі, попередня версія, наприклад, потребувала екіпажу з чотирьох осіб:

механік-водій,

командир,

навідник,

заряджаючий.



Новітній танк AbramsX / Фото General Dynamics

Серед іншого танк працює на базі технології штучного інтелекту. Саме завдяки цьому його можна використовувати у безпілотному режимі. Крім того, танк обладнаний гібридним двигуном, який допоможе скоротити витрати палива майже у двічі. Це також зменшує шумність машини і підвищує її загальну електрифікацію.

The War Zone повідомляє, що на танк встановили нову 120-мм гармату XM360. Також танк має 30-мм гармату Kongsberg Protector RS6 Remote Weapon Station (RWS).

Танк має модулі з оптичними та інфрачервоними сенсорами для командира та навідника. На відео нижче можна помітити, що у корпус машини інтегровані відеокамери, які, ймовірно забезпечать можливість огляду на 360 градусів. The War Zone припускає, що зображення, разом з елементами доповненої реальності буде транслюватися на екран в шоломі екіпажу.

Демонстрація AbramsX: дивіться відео