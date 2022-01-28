96 відсотків людей готові пожертвувати зарплатою заради віддаленої роботи, – дослідження

Західні компанії стикаються з відмовою працівників повертатися в офіси. Люди готові залишитись без привілеїв і піти на скорочення заробітної плати заради збереження можливості працювати віддалено.

Як випливає з дослідження агентства, у корпоративних ідеологів і менеджерів назріли великі проблеми. Роботодавцям тепер буде куди важче наймати фахівців, тому що колишні бонуси втрачають актуальність.

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Статистика

Загальна кількість тих, хто не бажає повертатися в офіси, досягає 96 відсотків – вони звикли до комфортної робочої обстановки в компанії своїх домашніх тварин.

88 відсотків опитаних заявили, що досягли більшої ефективності роботи саме у віддаленому режимі.

У 82 відсотках випадків продуктивність зросла, тому люди готові піти на скорочення зарплати на 20-30 відсотків , оскільки все одно зможуть заробити достатньо при тих же витратах праці й часу.

, оскільки все одно зможуть заробити достатньо при тих же витратах праці й часу. 38 відсотків респондентів готові відмовитися від медичної страховки , тому що при віддаленій роботі їх рівень стресу і навантаження на організм знизився на третину.

, тому що при віддаленій роботі їх рівень стресу і навантаження на організм знизився на третину. Близько 33 відсотків побоюються, що при поверненні в офіс їх задоволеність роботою різко впаде.

38 відсотків згодні відмовитися від оплачуваної відпустки, аби не йти до офісу.

Є й такі, хто погодиться пожертвувати взагалі всіма привілеями, і половиною зарплати, аби залишатися вдома і не контактувати з колегами та начальством напряму – таких 10 відсотків опитаних.

Нагадаємо, сьогодні великі компанії, такі як Google, Apple та Facebook, намагаються поступово повернути людей в офіси, однак щоразу відкладають це на потім, оскільки за кожним спадом пандемії йде нова хвиля й новий штам коронавірусу. Тим часом такі дослідження стали вельми популярними. Це далеко не перший аналіз настроїв працівників і, судячи з усього, не останній.