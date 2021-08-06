Що Curiosity робить на Марсі

З моменту початку досліджень Curiosity допомагав вченим зрозуміти, як виглядав Марс в далекому минулому і як планета змінювалася з плином часу. Наприклад, спостереження ровера показали, що в стародавні часи в кратері Гейла шириною більше 150 кілометрів існувала система озер та струмків, яка могла підтримувати життя, подібне до земного, протягом мільйонів років.

Цікаво Грайте з комфортом: ґеймерські аксесуари для тих, хто прагне перемоги

У вересні 2014 році Curiosity досяг підніжжя гори Шарп, яка розташована у кратері Гейла і досягає у висоту 5,5 кілометра.

Важливі відкриття Curiosity

На горі ровер почав сходження по широкому похилому масиву, водночас досліджуючи гірські породи поблизу. Ця робота допомогла дізнатися, що марсіанський клімат змінився з відносно теплого і вологого до сухого і крижаного.

Вчені розраховують, що марсохід дозволить пролити світло на причини таких змін клімату планети.

За роки досліджень марсоход зробив чимало цікавих відкриттів:

Йому вдалося виявити на Червоній планеті органічні хімічні речовини, в тому числі такі, що містять вуглець.

Ще ровер фіксував наявність метану, який на Землі в основному виробляється живими істотами. Однак метан може утворюватися в ході абіотичних процесів, тому джерело газу в кратері Гейла залишається невідомим.

За дев'ять років Curiosity подолав 25,98 км і вчені, які працюють з ним, вважають, що ровер досі перебуває в хорошому стані. Це означає, що, попри похилий вік, Curiosity продовжить залишатися корисним інструментом, який допомагає дізнатися більше про минуле Марса.

Де Curiosity зараз і чим він займається

Ровер зараз наближається до ділянки гори, яка багата на сульфатоносні породи. Їх наявність свідчить про відносно сухе середовище. Досліджувані Curiosity матеріали на початку підйому, як правило, містили глину, яка утворюється при наявності води.