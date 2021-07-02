Найстарша людина у космосі: 82-річна американська льотчиця полетить разом з Джеффом Безосом

Генеральний директор компанії Blue Origin Джефф Безос запросив приєднатися до першого туристичного польоту у космос на кораблі New Shepard 82-річну американку Уоллі Фанк. Вона була однією з перших жінок, які пройшли підготовку для космічних польотів, але побувати за межами Землі їй так і не довелося.

Історія найдовшого очікування

Фанк і ще 12 жінок у 1961 році брали участь у програмі Mercury-13, у рамках якої їх готували до польоту в космос. Попри те, що вони успішно пройшли підготовку і здали усі необхідні іспити, NASA і Конгрес США прийняли рішення відмовитися від залучення жінок до космічних польотів.

Цікаво Річард Бренсон таки полетить у космос раніше від Джеффа Безоса

Минуло понад двадцять років, перш ніж у 1983 році Саллі Райд стала першою американкою, яка здійснила політ у космос.

Тепер же, якщо все піде за планом, вже через три тижні Фанк зможе провести близько чотирьох хвилин за межами гравітації.

Мені сподобається кожна секунда. Не можу дочекатися,

– сказала Уоллі Фанк в невеликому відео, яке було опубліковано в інтернеті компанією Blue Origin.

У 1961 році Фанк вважалася висококваліфікованою льотчицею, і відтоді її любов до польотів не стала меншою. Загалом Фанк наліталата підготувала понад 3 тисячі пілотів.

У відео Уоллі Фанк також згадала про розчарування, яке відчула, коли дізналася про рішення NASA відмовитися від залучення жінок до космічних польотів.

Вони мені сказали, що я впоралася краще і закінчила роботу швидше, ніж усі інші кандидати. Я не думала, що коли-небудь зможу піднятися вгору,

– розповіла Фанк.

Найстарша людина у космосі

Через шість десятиліть після того, як NASA виключило жінок із загону астронавтів, Фанк у свої 82 роки може стати найстарішою людиною, що побувала у космосі.

Нагадаємо, що корабель New Shepard компанії Blue Origin являє собою капсулу для суборбітальних польотів тривалістю близько 11 хвилин. За цей час він встигає перетнути кордон космосу, а його пасажири близько чотирьох хвилин перебувають у невагомості.

Разом з Уоллі Фанк у першу космічну подорож на кораблі New Shepard відправиться: