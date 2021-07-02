Історія найдовшого очікування
Фанк і ще 12 жінок у 1961 році брали участь у програмі Mercury-13, у рамках якої їх готували до польоту в космос. Попри те, що вони успішно пройшли підготовку і здали усі необхідні іспити, NASA і Конгрес США прийняли рішення відмовитися від залучення жінок до космічних польотів.
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Минуло понад двадцять років, перш ніж у 1983 році Саллі Райд стала першою американкою, яка здійснила політ у космос.
Тепер же, якщо все піде за планом, вже через три тижні Фанк зможе провести близько чотирьох хвилин за межами гравітації.
Мені сподобається кожна секунда. Не можу дочекатися,
– сказала Уоллі Фанк в невеликому відео, яке було опубліковано в інтернеті компанією Blue Origin.
У відео Уоллі Фанк також згадала про розчарування, яке відчула, коли дізналася про рішення NASA відмовитися від залучення жінок до космічних польотів.
Вони мені сказали, що я впоралася краще і закінчила роботу швидше, ніж усі інші кандидати. Я не думала, що коли-небудь зможу піднятися вгору,
– розповіла Фанк.
Найстарша людина у космосі
Через шість десятиліть після того, як NASA виключило жінок із загону астронавтів, Фанк у свої 82 роки може стати найстарішою людиною, що побувала у космосі.
Нагадаємо, що корабель New Shepard компанії Blue Origin являє собою капсулу для суборбітальних польотів тривалістю близько 11 хвилин. За цей час він встигає перетнути кордон космосу, а його пасажири близько чотирьох хвилин перебувають у невагомості.
Разом з Уоллі Фанк у першу космічну подорож на кораблі New Shepard відправиться:
- Джефф Безос;
- його брат Марк;
- а також людина, яка за 28 мільйонів доларів купила квиток на аукціоні (її ім'я ще не було оголошено).