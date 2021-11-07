Діятиме цей сертифікат 90 днів. Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

Зауважте Термін дії сертифікату про одужання від COVID-19 суттєво скоротили

У Дії можна згенерувати сертифікат про одужання від COVID-19

Сертифікати про одужання в Дії запровадять з 8 листопада 2021 року.

Отримати сертифікат про одужання зможуть люди, в яких наявний запис про захворювання від COVID-19, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров'я,

– заявила Карчевич.

Вона пояснила, що згенерувати документ буде можливість не раніше як через 15 днів після того, як лікар внесе дані в систему.

Що відомо про сертифікати про одужання