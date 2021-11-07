Діятиме цей сертифікат 90 днів. Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.
Зауважте Термін дії сертифікату про одужання від COVID-19 суттєво скоротили
У Дії можна згенерувати сертифікат про одужання від COVID-19
Сертифікати про одужання в Дії запровадять з 8 листопада 2021 року.
Отримати сертифікат про одужання зможуть люди, в яких наявний запис про захворювання від COVID-19, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров'я,
– заявила Карчевич.
Вона пояснила, що згенерувати документ буде можливість не раніше як через 15 днів після того, як лікар внесе дані в систему.
Що відомо про сертифікати про одужання
- 5 листопада у МОЗ пояснили, що невакциновані українці, які перехворіли на COVID-19, зможуть отримати цифровий сертифікат про одужання.
- Він дозволятиме упродовж 90 діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись в жовтій та червоній зонах карантину.
- Проте сертифікат про одужання буде формуватись лише для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 від моменту запуску функціоналу нового сертифікату та надалі.
- Якщо діагноз COVID-19 було встановлено до появи нового типу сертифікату, то можна отримати паперовий сертифікат у свого сімейного лікаря.