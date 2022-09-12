Більшість сайтів зливають ваші дані третім особам, показує дослідження

Дослідники з Norton Labs з'ясували, що 8 із 10 сайтів, оснащених функцією пошуку, передають усі введені запити відвідувачів третім сторонам. Найчастіше – компаніям, що займаються інтернет-рекламою.

Експерти вивчили мільйон сайтів, створивши спеціальну програму для обходу перешкод, які потребують взаємодії з людиною під час роботи в інтернеті. Вона знаходила рядок пошуку, шукала з його допомогою слово JELLYBEANS, а потім збирала весь наступний мережевий трафік для аналізу. Ідея полягала в тому, щоб ретельно вивчити кожен HTTP-запит і зрозуміти, чи не з'являється "JELLYBEANS" десь серед запитів, переданих стороннім партнерам.

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Що виявили

Виявилося, що 81 відсоток вебсайтів передають пошукові запити клієнтів третім сторонам .

. Ці сайти охоплюють усі можливі категорії — для дорослих, для покупок, для подорожей і навіть для здоров’я.

Пошукові терміни, зібрані цими ресурсами, можуть включати сексуальні уподобання та гендерну ідентичність, купівельні звички та медичну інформацію.

У Norton Labs вважають, що реальний відсоток витоків пошукових запитів, швидше за все, навіть вищий, оскільки написана дослідниками програма не завжди могла "пробитися" через захист сайтів. Тому вони називають число 81 "нижньою межею", а насправді дані зливають іще більше ресурсів.

Цікаво, що при цьому лише 13 відсотків сайтів хоч якось згадали про це у своїх політиках конфіденційності, а 75% ресурсів обмежилися загальними заявами про можливий "обмін інформацією про користувачів з третіми особами".