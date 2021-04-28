Небезпечний Android: 8 додатків які необхідно видалити зі смартфона

Магазин додатків Google Play містить чимало корисних програм для смартфонів. Разом з тим, там можна натрапити на відверто шкідливе програмне забезпечення, яке здатне принести чималих неприємностей, а часто становити загрозу для користувача. Ось кілька програм які варто без зволікань видалити зі смартфона.

Дослідники кібербезпеки з антивірусної компанії McAfee виявили в Google Play 8 шкідливих додатків з багатомільйонними завантаженнями. Потрапляючи на смартфони користувачів, вони отримують доступ до повідомлень, а потім здійснюють від їх імені покупки в інтернеті, підтверджуючи транзакції кодами верифікації, які приходять у вигляді SMS.

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Небезпечні додатки для Android

Часто шкідливі додатки ховаються за потенційно популярними серед користувачів програмами. Серед них є скіни для клавіатур, фоторедактори, додатки для створення рингтонів та інше схоже програмне забезпечення.

Небезпечні додатки виявлені фахівцями McAfee:

com.studio.keypaper2021

com.pip.editor.camera

org.my.famorites.up.keypaper

com.super.color.hairdryer

com.celab3.app.photo.editor

com.hit.camera.pip

com.daynight.keyboard.wallpaper

com.super.star.ringtones

Як виявити небезпечний додаток на своєму android-смартфоні

Програми потрібно шукати саме за вище вказаними ідентифікаторами, оскільки їх творці розуміють, що їх виявлять та будуть шукати, тому вони цілком можуть змінити назви додатків.

Складність відслідковування додатків за ідентифікаторами полягає у тому, що у звичному вигляді вони встановлюються з назвами призначеними для користувача. Для того, щоб знайти додаток за ідентифікатором, потрібно шукати його у внутрішній пам'яті, що часто буває не просто, та ще й забирає час.

Простіше скористатися спеціальною програмою, яка суттєво полегшить цей процес. Спеціальна утиліта Package Name Viewer допоможе виявити та видалити шкідливі додатки на вашому смартфоні.

Для цього потрібно зробити наступне:

Звантажити та встановити додаток з магазину Google Play; Запустити його і надати запитані дозволи; По черзі вказати в пошук назви пакетів, наведені вище; При виявленні додатків з такими іменами, натискайте на них і видаляйте.

Package Name Viewer зручний тим, що дозволяє не просто знайти потрібну програму за назвою її пакета, але й за необхідності перейти в налаштування для його видалення. Для цього достатньо просто натиснути на іконку програми, і ви потрапите до відповідного розділу системи, де зможете наступне:

примусово зупинити додаток;

відключити його;

видалити накопичені дані;

відкликати дозволи;

стерти небажану програму.

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