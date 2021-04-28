Небезпечний Android: 8 додатків які необхідно видалити зі смартфона

Магазин додатків Google Play містить чимало корисних програм для смартфонів. Разом з тим, там можна натрапити на відверто шкідливе програмне забезпечення, яке здатне принести чималих неприємностей, а часто становити загрозу для користувача. Ось кілька програм які варто без зволікань видалити зі смартфона.
Дослідники кібербезпеки з антивірусної компанії McAfee виявили в Google Play 8 шкідливих додатків з багатомільйонними завантаженнями. Потрапляючи на смартфони користувачів, вони отримують доступ до повідомлень, а потім здійснюють від їх імені покупки в інтернеті, підтверджуючи транзакції кодами верифікації, які приходять у вигляді SMS.
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Небезпечні додатки для Android
Часто шкідливі додатки ховаються за потенційно популярними серед користувачів програмами. Серед них є скіни для клавіатур, фоторедактори, додатки для створення рингтонів та інше схоже програмне забезпечення.
Небезпечні додатки виявлені фахівцями McAfee:
- com.studio.keypaper2021
- com.pip.editor.camera
- org.my.famorites.up.keypaper
- com.super.color.hairdryer
- com.celab3.app.photo.editor
- com.hit.camera.pip
- com.daynight.keyboard.wallpaper
- com.super.star.ringtones
Як виявити небезпечний додаток на своєму android-смартфоні
Складність відслідковування додатків за ідентифікаторами полягає у тому, що у звичному вигляді вони встановлюються з назвами призначеними для користувача. Для того, щоб знайти додаток за ідентифікатором, потрібно шукати його у внутрішній пам'яті, що часто буває не просто, та ще й забирає час.
Простіше скористатися спеціальною програмою, яка суттєво полегшить цей процес. Спеціальна утиліта Package Name Viewer допоможе виявити та видалити шкідливі додатки на вашому смартфоні.
Для цього потрібно зробити наступне:
- Звантажити та встановити додаток з магазину Google Play;
- Запустити його і надати запитані дозволи;
- По черзі вказати в пошук назви пакетів, наведені вище;
- При виявленні додатків з такими іменами, натискайте на них і видаляйте.
Package Name Viewer зручний тим, що дозволяє не просто знайти потрібну програму за назвою її пакета, але й за необхідності перейти в налаштування для його видалення. Для цього достатньо просто натиснути на іконку програми, і ви потрапите до відповідного розділу системи, де зможете наступне:
- примусово зупинити додаток;
- відключити його;
- видалити накопичені дані;
- відкликати дозволи;
- стерти небажану програму.
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