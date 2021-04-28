Дослідники кібербезпеки з антивірусної компанії McAfee виявили в Google Play 8 шкідливих додатків з багатомільйонними завантаженнями. Потрапляючи на смартфони користувачів, вони отримують доступ до повідомлень, а потім здійснюють від їх імені покупки в інтернеті, підтверджуючи транзакції кодами верифікації, які приходять у вигляді SMS.

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Небезпечні додатки для Android

Часто шкідливі додатки ховаються за потенційно популярними серед користувачів програмами. Серед них є скіни для клавіатур, фоторедактори, додатки для створення рингтонів та інше схоже програмне забезпечення.

Небезпечні додатки виявлені фахівцями McAfee:

  • com.studio.keypaper2021
  • com.pip.editor.camera
  • org.my.famorites.up.keypaper
  • com.super.color.hairdryer
  • com.celab3.app.photo.editor
  • com.hit.camera.pip
  • com.daynight.keyboard.wallpaper
  • com.super.star.ringtones

Як виявити небезпечний додаток на своєму android-смартфоні

Складність відслідковування додатків за ідентифікаторами полягає у тому, що у звичному вигляді вони встановлюються з назвами призначеними для користувача. Для того, щоб знайти додаток за ідентифікатором, потрібно шукати його у внутрішній пам'яті, що часто буває не просто, та ще й забирає час.

Простіше скористатися спеціальною програмою, яка суттєво полегшить цей процес. Спеціальна утиліта Package Name Viewer допоможе виявити та видалити шкідливі додатки на вашому смартфоні.

Для цього потрібно зробити наступне:

  1. Звантажити та встановити додаток з магазину Google Play;
  2. Запустити його і надати запитані дозволи;
  3. По черзі вказати в пошук назви пакетів, наведені вище;
  4. При виявленні додатків з такими іменами, натискайте на них і видаляйте.

Package Name Viewer зручний тим, що дозволяє не просто знайти потрібну програму за назвою її пакета, але й за необхідності перейти в налаштування для його видалення. Для цього достатньо просто натиснути на іконку програми, і ви потрапите до відповідного розділу системи, де зможете наступне:

  • примусово зупинити додаток; 
  • відключити його;
  • видалити накопичені дані;
  • відкликати дозволи;
  • стерти небажану програму.

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