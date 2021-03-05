До 8 березня залишилось ще кілька днів, а українці вже активно скуповують подарунки. Маркетплейси Prom.ua в ТОПі проаналізували замовлення українців та сформували рейтинг подарунків.

Серед найпопулярніших замовлень – дрібна побутова техніка для кухні, декоративна косметика для обличчя та волосся, а також прилади для укладання волосся і білизна.

До теми Що подарувати дівчині на 8 березня: оригінальні техноподарунки

Техніка

"Перше місце в списку зайняли мультимейкери – це бутербродниця, гриль і горішниця в одному девайсі. Ще, користуються популярністю вафельниці і сендвічниці. Витрачають на це 1 193 гривень", – розповіла керівник пресофісу Prom.ua Лілія Овчинникова.

Також мають попит стайлери для волосся Babyliss, фени-щітки для укладання каре, конусні плойки. Середній чек покупки – 687 гривень.

Косметика

З косметики дарують доглядові набори для лиця, волосся і тіла. Попит мають колагенові патчі під очі, тканинні і маски для обличчя, зволожуючі маски для волосся, а також набори по догляду за тілом. Середній чек покупки варіюється від 349 до 385 гривень.

Часто дарують косметику / Фото unsplash

Білизна

Також купують білизну, піжами і жіночі сукні. На одяг, в середньому, витрачають від 350 до 537 гривень.

Іграшки

З незвичайних іграшок – ведмедики з штучних 3D троянд. На них витрачають 440 гривень.

Практичні речі

Фахівці майданчика авторських товарів Crafta.ua відзначають, що в цьому році користуються попитом практичні речі, якими можна користуватися кожен день. Найпопулярніші товари від українських майстрів – набори та букети з мила, свічки, солодощі і обручі ручної роботи та екосумки.

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Вартість мильних букетів і наборів косметики залежить від кількості і особливостей декору – від 100 до 1500 гривень.

У тренді екосумки / Фото unsplash

У тренді також набори мішечків для зважування продуктів – з бавовни, сітки, плащової тканини. В середньому на них витрачають 200 гривень.

Квіти та солодощі з доставкою

За даними онлайн сервісу замовлення послуг Kabanchik.ua, напередодні 8-го березня попит на доставку подарунків збільшується майже в 2,5 рази. В топі –букет весняних квітів. За тиждень до свята їх замовляють в 5 разів частіше, ніж в лютому.

У порівнянні з минулим роком попит на цю послугу виріс на 10%, а середній чек на 19% – 200 гривень за одне замовлення. Часто кур'єрів просять не тільки привезти букет, а й купити його самому.

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"Якщо на 14-е лютого частіше дарували троянди, то до 8-го березня чоловіки віддають перевагу тюльпанам і ліліям. Подарунковий букет нерідко супроводжується коробочкою еклерів або іншими солодощами", – зауважила керівник відділу маркетингу Kabanchik.ua Ольга Сорока.

На 8 березня дарують тюльпани / Фото unsplash

Чоловіки також шукають виконавців, щоб привітати колег в офісі. Ціни на музичний сюрприз залежать від інструменту і майстерності виконавця. В середньому послуги піаніста або саксофоніста обходиться в 3 тисячі гривень за годину, скрипаля – 2 тисячі гривень, а годинний виступ джаз-бенду буде коштувати – 2500 гривень.