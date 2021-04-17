70% працівників більш задоволені роботою, працюючи віддалено: дослідження

Після переходу на віддалений режим роботи 70% опитаних співробітників кажуть, що стали більше любити свою роботу. Також 56% працівників кажуть, що почали продуктивніше працювати вдома.

Співробітники віддають перевагу гнучкості віддаленої роботи: 88% працівників великих компаній бажають працювати вдома або з будь-якого іншого місця хоча б час від часу. Про це свідчить дослідження, проведеного компанією Lenovo.

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До речі, 83% керівників ІТ-підрозділів очікують, що після стабілізації ситуації віддалений режим роботи збережеться принаймні частково

Проблеми віддаленої роботи

Як показує дослідження, безпека даних – найскладніше завдання для ІТ-відділів.

"Зараз компаніям потрібні надійні технологічні партнери, які допоможуть комплексно керувати обладнанням, програмним забезпеченням та послугами, щоб максимізувати продуктивність та підвищити рівень безпеки, – каже Джанфранко Ланчі, президент та головний операційний директор компанії Lenovo.

Щодо проблем, з якими зіштовхуються працівники, головною є – повільне або нестабільне інтернет-з’єднання вдома. Крім того, половина працівників середнього бізнесу та 42% представників малого і дуже малого бізнесу повідомляють про нестабільну ІТ-підтримку, коли вона необхідна.

Щоб уникнути цього, компаніям варто розглянути можливість придбання ноутбуків із підтримкою стандартів зв’язку LTE або 5G.

Попри переваги віддалено роботи, 90% опитаних працівників все ж хочуть мати можливість приходити в офіс, не лише, щоб працювати, але й щоб побачитись із колегами.