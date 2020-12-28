На ринку смартфонів є дуже багато виробників, але більшість об'єднують спільні тренди. Більшість приносять щось нове, але є й такі тренди, які відверто дратують.

Експерти вибрали 7 найбільш дратівливих трендів на ринку смартфонів, які ми спостерігали у 2020 році. Цей своєрідний антирейтинг сформувало видання Android Authority. До теми Смартфони року: найкращі флагмани, випущені у 2020 7 найдратівливіших трендів 5G. Практично всі виробники вирішили додавати до назви своїх 5G-смартфонів слово «5G». Це дійсно дивно, адже на ринку вже достатньо таких смартфонів, є навіть смартфони середнього класу. Пластикові корпуси. Дивним виглядає і використання в дорогих смартфонах, які коштують понад тисячу доларів, пластикові корпуси. Погані камери. Дратує експертів і той факт, що при наявності роздільної здатності датчика камери на 108 Мп, виробники досі створюють смартфони з 2-мегапіксельними камерами. ​​​Повільна зарядка. Дуже дратує і підтримка деякими ключовими смартфонами дуже повільної зарядки. Наприклад, максимально популярний iPhone 12 підтримує зарядку потужністю всього 20 Вт. Короткий час оновлень ОС. Це проблема бюджетних смартфонів, їхнє оновлення триває кілька років. Google і Samsung оновлюють свої смартфони протягом трьох років. Занадто багато смартфонів. Експерти вважають дратівливим той факт, що виробники створюють аж надто багато смартфонів, при цьому їхні характеристики часто майже не відрізняються. Ціна. Ну і наостанок експерти хочуть, щоб флагманські смартфони коштували трохи доступніше.