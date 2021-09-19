7 супутників та космодром: в Україні схвалили проєкт космічної програми до 2025 року

Урядовий комітет схвалив законопроєкт про затвердження космічної програми України на 2021 – 2025 роки. Документ передбачає чимало інновацій, зокрема створення українського космодрому та запуск супутника.

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України запевнили, що прийняття законопроєкту дозволить розв'язати актуальні завдання. Мовиться не лише про науково-технічні, але й про соціально-економічні, екологічні та безпекові сфери.

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Основні цілі космічної програми

За словами профільного міністра Олега Уруського, програма ставить за мету:

створення космічних систем спостереження Землі;

впровадження космічних технологій на ринку послуг;

створення ракетно-космічної техніки;

наукові дослідження у сфері космічної діяльності.

Очікується, що впроваджені зміни сприятимуть розробці новітніх приладів та засобів для участі в міжнародних проєктах, зокрема у дослідженні Місяця. Планують також розширити співпрацю України з Європейським космічним агентством та у перспективі – стати його учасником.

Законопроєкт ще мають погодити в Мінфіні та передати в Кабмін. Згодом його розгляне Верховна Рада України.

Урядовий комітет схвалив і проєкт про перетворення державних підприємств космічної галузі в акціонерні товариства. Передбачається, що такі зміни "оздоровлять" український ринок.

Український космодром та супутники

Голова державного космічного агентства України Володимир Тафтай в інтерв'ю одному з українських телеканалів більш детально розповів про космічну програму до 2025 року. Серед іншого, планують створити український космодром та угрупування із 7 супутників.

До жовтня 2021 року сподіваються виготовити супутник "Січ-2-30". У грудні 2021 року мають намір його запустити на орбіту з майданчика SpaceX.

Буде ще 6 супутників. Вони орієнтуватимуться на дистанційне зондування Землі. Володимир Тафтай Голова Державного космічного агентства України

Головне завдання супутників – фотографування поверхні планети з космосу. Цілі такої діяльності дуже різноманітні:

оборона;

економічна безпека;

раннє виявлення природних катаклізмів;

моніторинг за використанням ресурсів.

За допомогою супутників можна попередити ворожі військові дії. Окрім цього – запобігти несанкціонованим вирубкам лісів чи використанню водних ресурсів тощо.

Загальні витрати на реалізацію космічної програми становлять 15 мільярдів гривень на 5 років. Це близько 3 мільярдів гривень з держбюджету щороку. У програму включили також окремі інвестиційні проєкти, які реалізуватимуть за гроші інвесторів та замовників.

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