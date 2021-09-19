7 супутників та космодром: в Україні схвалили проєкт космічної програми до 2025 року
Джерело:Урядовий портал
Урядовий комітет схвалив законопроєкт про затвердження космічної програми України на 2021 – 2025 роки. Документ передбачає чимало інновацій, зокрема створення українського космодрому та запуск супутника.
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України запевнили, що прийняття законопроєкту дозволить розв'язати актуальні завдання. Мовиться не лише про науково-технічні, але й про соціально-економічні, екологічні та безпекові сфери.
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Основні цілі космічної програми
За словами профільного міністра Олега Уруського, програма ставить за мету:
- створення космічних систем спостереження Землі;
- впровадження космічних технологій на ринку послуг;
- створення ракетно-космічної техніки;
- наукові дослідження у сфері космічної діяльності.
Очікується, що впроваджені зміни сприятимуть розробці новітніх приладів та засобів для участі в міжнародних проєктах, зокрема у дослідженні Місяця. Планують також розширити співпрацю України з Європейським космічним агентством та у перспективі – стати його учасником.
Законопроєкт ще мають погодити в Мінфіні та передати в Кабмін. Згодом його розгляне Верховна Рада України.
Урядовий комітет схвалив і проєкт про перетворення державних підприємств космічної галузі в акціонерні товариства. Передбачається, що такі зміни "оздоровлять" український ринок.
Український космодром та супутники
Голова державного космічного агентства України Володимир Тафтай в інтерв'ю одному з українських телеканалів більш детально розповів про космічну програму до 2025 року. Серед іншого, планують створити український космодром та угрупування із 7 супутників.
До жовтня 2021 року сподіваються виготовити супутник "Січ-2-30". У грудні 2021 року мають намір його запустити на орбіту з майданчика SpaceX.
Буде ще 6 супутників. Вони орієнтуватимуться на дистанційне зондування Землі.
Головне завдання супутників – фотографування поверхні планети з космосу. Цілі такої діяльності дуже різноманітні:
- оборона;
- економічна безпека;
- раннє виявлення природних катаклізмів;
- моніторинг за використанням ресурсів.
За допомогою супутників можна попередити ворожі військові дії. Окрім цього – запобігти несанкціонованим вирубкам лісів чи використанню водних ресурсів тощо.
Загальні витрати на реалізацію космічної програми становлять 15 мільярдів гривень на 5 років. Це близько 3 мільярдів гривень з держбюджету щороку. У програму включили також окремі інвестиційні проєкти, які реалізуватимуть за гроші інвесторів та замовників.
Розвиток космічної галузі в Україні: останні новини
- Під час візиту української делегації до США Державне космічне агентство підписало договір з американським міноборони. Меморандум передбачає обмін інформацією та співпрацю у використанні космічного простору.
- У Державному космічному агентстві України підтвердили, що робота над супутником "Січ-2-30" триває відповідно до графіка. Тож його таки планують запустити в космос до кінця 2021 року.