7 корисних можливостей камер відеоспостереження

Камери відеоспостереження оточують нас повсюди. Слідкують за порядком, допомагають контролювати дорожній трафік, убезпечують будинки від дій зловмисників. Люди навіть не задумуються про те, які функції приховані під корпусом такого необхідного ґаджета.

Перелічені функції, на жаль, не зустрінеш усі разом в одній камері. Та кожна з них сама по собі забезпечує гарну перевагу, наприклад, над зловмисником, який задумав проникнути у ваш будинок.

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Камера відеоспостереження / Фото Unsplash

7 корисних функцій камер відеоспостереження

​Камери можуть "бачити" в інфрачервоному діапазоні

Камери були б не надто корисні, якби могли вести відеозйомку лише вдень. Вони використовують інфрачервоний спектр випромінювання, щоб спостерігати об'єкти в темряві.

Така функція дозволяє розрізняти деталі на відстані до 7,5 метра. Нею володію більшість камер відеоспостереження на ринку.

Камери можуть "бачити" об'єкти в кольорі навіть вночі

Деякі моделі відеокамер обладнуються функцією кольорового нічного бачення. Така здатність значно покращує якість відео, дозволяючи розгледіти більше деталей.

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Функція кольорового нічного бачення / Фото Digitaltrends

Побудова відстеженого маршруту людини у 3D

Таку доволі екзотичну функцію мають далеко не всі камери відеонагляду. Ноу-хау називається Birds Eye View та доступна в камерах Ring Floodlight Cam Wired Pro.

За допомогою різноманітних датчиків камера "запам'ятовує" шлях об'єкта та показує його на карті.



Камера "запам'ятовує" шлях людини / Фото Digitaltrends

Камера відеоспостереження автоматично "веде" об'єкт

Здавалося б, що функція доволі очевидна. Та вона доступна не в усіх камерах.

Деякі відеокамери замість того, щоб знімати фіксовану картинку можуть автоматично концентрувати свою "увагу" на об'єкту. Наприклад, на зловмиснику, який вліз до будинку. Камера автоматично повертається, спостерігаючи за об'єктом. Це дозволить повністю простежити дії злодія.

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Автоматичне вимкнення камери, коли хазяйва вдома

Деякі люди бояться, що за ними можуть спостерігати. Так бояться, що заклеюються вебкамери на ноутбуках скотчем.

Деякі камери оснащені функцією, яка дозволяє відстежувати власника камери за допомогою геолокації або підключення до Wi-Fi. Якщо власник прийшов додому, то камери автоматично вимикається. Як тільки власник покидає визначену зону, – камера автоматично вмикається.

Деякі відеокамери можна налаштувати так, щоб зйомка велася у визначені години. Наприклад, коли хазяйва на роботі або сплять.

Інтеграція із системою "розумний будинок"

Камери можна під'єднати до системи "розумний будинок". Ця система контролює вмикання приладів у будинку.

Така інтеграція відкриває двері можливостей для захисту від злодіїв. Наприклад, якщо відеокамера зафіксувала рух біля будинку, то всередині може увімкнутися світло. Така функція дозволяє імітувати наявність людини.

Можна налаштувати цілу систему. Наприклад, почергове увімкнення світла в різних кімнатах. Це імітує рух хазяїна з однієї кімнати до іншої.

Камери можуть розрізняти предмети

Камера повинна "знати" що саме вона фільмує. Наприклад, якщо камера має функцію автоматичного ведення об'єкта, то було б не дуже добре, якщо замість зловмисника та всю ніч знімала сусідського кота.

Впровадження технологій "штучного інтелекту" дозволяє вирішити цю проблему. Камери відрізняють тінь людини від реальної людини. Розуміють, на чому саме потрібно "сконцентрувати увагу". Або розуміють, що знімати не потрібно.