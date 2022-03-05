64-кілометрову військову колону окупантів показали на фотографіях з космосу
Джерело:Space
28 лютого супутник WorldView-3 компанії Maxar зробив фото високої роздільної здатності, на яких добре видно великий конвой російської техніки. Два кадри ми вже показували раніше. Тепер – більше.
Усі отримані фото "зшили", щоб створити 3D-відео, яке дає краще відчуття масштабності конвою. З моменту створення цих зображень, пише джерело, хмари не дозволяють WorldView-3 чи іншим супутникам з оптичним світлом оглянути конвой по-новому.
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Як виглядала колона вторгнення 28 лютого
На цьому ролику видно реорганізовані та "зшиті" зображення: відео
- Неясно, що залишилось від цієї колони сьогодні. Судячи зі звітів по втратах ворога – небагато.
- Фіксували її на північному заході від Києва.
- У складі колони були танки, броньована техніка та артилерія.
- Крім того, окупанти везли техніку для забезпечення військ.
Колона російської військової техніки розтяглася на неймовірні 64 кілометри / Фото Maxar Technologies
Колона російської військової техніки / Фото Maxar Technologies