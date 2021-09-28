62 відсотки користувачів ПК у США не знають про вихід Windows 11: дослідження

28 вересня 2021 , 21:06
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Джерело:

Neowin

Нещодавнє опитування, проведене серед користувачів ПК у США показало невтішні для Microsoft результати. Більшість із них навіть не знають про вихід нової версії операційної системи Windows 11.

Дослідженням обізнаності користувачів займався ресурс Savings.com. Участь у ньому взяли 1042 людини. Крім того, учасники отримали й інші питання

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Результати

Серед тих, хто знає про вихід Windows 11:

  • Близько 40 відсотків заявили, що планують оновитися.
  • 14 відсотків не будуть встановлювати Windows 11.
  • 45 відсотків не визначилися.

Найцікавіше нововведення:

  • 38 відсотків тих, хто знає про вихід Windows 11, не змогли назвати найцікавіше нововведення операційної системи.
  • 14 відсотків найбільше чекають можливості запуску додатків Android на ПК.
  • 13 відсотків чекають на новий дизайн.
  • Ще 13 відсотків згадали нові ігрові функції.
  • 4 відсоткам опитаних сподобався голосовий набір з автоматичним виставленням розділових знаків.
  • 3 відсотки користувачів зацікавлені у нових віджетах.

Чи вплине це на показники продажів?

Ймовірно, не сильно. Оскільки компанія дозволить безплатно оновитися усім, хто має Windows 10, користувачі просто отримають сповіщення про можливість оновлення. А враховуючи, що на Windows 7 залишилося не так багато користувачів, про 11 версію з часом дізнаються всі користувачі.

Нагадаємо, Windows 11  вийде 5 жовтня 2021 року. Компанія збирається полегшити операційну систему, видаливши з неї усі непотрібні та вузькоспеціалізовані програми. За бажанням їх все одно можна буде завантажити з Microsoft Store.
Автор: Олександр Гайдамашко