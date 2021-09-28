Дослідженням обізнаності користувачів займався ресурс Savings.com. Участь у ньому взяли 1042 людини. Крім того, учасники отримали й інші питання

Цікаво Одразу двоє авторитетних інсайдерів підтвердили новий дизайн Samsung Galaxy S22 Ultra

Результати

Серед тих, хто знає про вихід Windows 11:

Близько 40 відсотків заявили, що планують оновитися.

14 відсотків не будуть встановлювати Windows 11.

45 відсотків не визначилися.

Найцікавіше нововведення:

38 відсотків тих, хто знає про вихід Windows 11, не змогли назвати найцікавіше нововведення операційної системи.

14 відсотків найбільше чекають можливості запуску додатків Android на ПК.

13 відсотків чекають на новий дизайн.

Ще 13 відсотків згадали нові ігрові функції.

4 відсоткам опитаних сподобався голосовий набір з автоматичним виставленням розділових знаків.

3 відсотки користувачів зацікавлені у нових віджетах.

Чи вплине це на показники продажів?

Ймовірно, не сильно. Оскільки компанія дозволить безплатно оновитися усім, хто має Windows 10, користувачі просто отримають сповіщення про можливість оновлення. А враховуючи, що на Windows 7 залишилося не так багато користувачів, про 11 версію з часом дізнаються всі користувачі.

Нагадаємо, Windows 11 вийде 5 жовтня 2021 року. Компанія збирається полегшити операційну систему, видаливши з неї усі непотрібні та вузькоспеціалізовані програми. За бажанням їх все одно можна буде завантажити з Microsoft Store.