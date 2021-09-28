Дослідженням обізнаності користувачів займався ресурс Savings.com. Участь у ньому взяли 1042 людини. Крім того, учасники отримали й інші питання
Цікаво Одразу двоє авторитетних інсайдерів підтвердили новий дизайн Samsung Galaxy S22 Ultra
Результати
Серед тих, хто знає про вихід Windows 11:
- Близько 40 відсотків заявили, що планують оновитися.
- 14 відсотків не будуть встановлювати Windows 11.
- 45 відсотків не визначилися.
Найцікавіше нововведення:
- 38 відсотків тих, хто знає про вихід Windows 11, не змогли назвати найцікавіше нововведення операційної системи.
- 14 відсотків найбільше чекають можливості запуску додатків Android на ПК.
- 13 відсотків чекають на новий дизайн.
- Ще 13 відсотків згадали нові ігрові функції.
- 4 відсоткам опитаних сподобався голосовий набір з автоматичним виставленням розділових знаків.
- 3 відсотки користувачів зацікавлені у нових віджетах.
Чи вплине це на показники продажів?
Ймовірно, не сильно. Оскільки компанія дозволить безплатно оновитися усім, хто має Windows 10, користувачі просто отримають сповіщення про можливість оновлення. А враховуючи, що на Windows 7 залишилося не так багато користувачів, про 11 версію з часом дізнаються всі користувачі.