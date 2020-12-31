Пандемія прискорила діджиталізацію у всьому світі. Однак вона мала негативний вплив на кібербезпеку компаній. Експерти кажуть, що ця проблема пов’язана з неефективною реалізацією віддаленого доступу, вразливістю в VPN-сервісах тощо.

При цьому у 2021 році не варто чекати особливих поліпшень, цитує експертів HP видання 4pda. Цікаво Petya 2: Україну може накрити ще одна масштабна кібератака, – РНБО Експерти визначили 6 основних тенденцій, до яких вдаватимуться хакери у 2021 році. Погрози. Уразливість корпоративної безпеки призведе до збільшення кількості інсайдерських погроз. Незахищена домашня мережа. Віддалена робота дає змогу зловмисникам легко підключаються до корпоративних ПК через незахищені домашні мережі. При цьому у користувачів немає можливості оперативно зв'язатися з ІТ-фахівцями і запобігти загрозі несанкціонованого вторгнення. Емоційне вигорання. Експерти кажуть, що компанії будуть все частіше стикатися з емоційним вигоранням співробітників, а це призведе до зростання помилок. Вимагання. У 2020 році різко зросла кількість програм-вимагачів. Таке шкідливе ПЗ часто розсилається по електронній пошті. Все більшої популярності набувають двохетапні здирницькі кампанії. В найбільшій небезпеці – державні структури, котрі мають велику кількість персональних даних. До теми Хакер привласнив мільйон гривень, отримавши доступ до інтернет-банкінгу Перехоплення електронної пошти. Цей вид, кажуть експерти, нині є одним з найбільш інноваційних. Він автоматично створює листи-приманки, використовуючи вкрадені дані з зламаних сервісів електронної пошти. Ці дані згодом використовуються в листування, що робить їх дуже переконливими і підштовхує жертви відкривати файли з шкідливим ПЗ. Гострі теми. Хакери будуть активно експлуатувати гострі теми 2020 року, відправляючи на корпоративну пошту шкідливі листи з інформацією про вакцину від COVID, попередження про фінансові проблеми або політичної нестабільності тощо.