6 тенденцій, до яких вдаватимуться хакери у 2021 році
Пандемія прискорила діджиталізацію у всьому світі. Однак вона мала негативний вплив на кібербезпеку компаній. Експерти кажуть, що ця проблема пов’язана з неефективною реалізацією віддаленого доступу, вразливістю в VPN-сервісах тощо.
При цьому у 2021 році не варто чекати особливих поліпшень, цитує експертів HP видання 4pda.
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Експерти визначили 6 основних тенденцій, до яких вдаватимуться хакери у 2021 році.
- Погрози. Уразливість корпоративної безпеки призведе до збільшення кількості інсайдерських погроз.
- Незахищена домашня мережа. Віддалена робота дає змогу зловмисникам легко підключаються до корпоративних ПК через незахищені домашні мережі. При цьому у користувачів немає можливості оперативно зв'язатися з ІТ-фахівцями і запобігти загрозі несанкціонованого вторгнення.
- Емоційне вигорання. Експерти кажуть, що компанії будуть все частіше стикатися з емоційним вигоранням співробітників, а це призведе до зростання помилок.
- Вимагання. У 2020 році різко зросла кількість програм-вимагачів. Таке шкідливе ПЗ часто розсилається по електронній пошті. Все більшої популярності набувають двохетапні здирницькі кампанії. В найбільшій небезпеці – державні структури, котрі мають велику кількість персональних даних.
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- Перехоплення електронної пошти. Цей вид, кажуть експерти, нині є одним з найбільш інноваційних. Він автоматично створює листи-приманки, використовуючи вкрадені дані з зламаних сервісів електронної пошти. Ці дані згодом використовуються в листування, що робить їх дуже переконливими і підштовхує жертви відкривати файли з шкідливим ПЗ.
- Гострі теми. Хакери будуть активно експлуатувати гострі теми 2020 року, відправляючи на корпоративну пошту шкідливі листи з інформацією про вакцину від COVID, попередження про фінансові проблеми або політичної нестабільності тощо.
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