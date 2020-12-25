Як показало дослідження, мережа 5G є на 90% енергоефективнішою, ніж мережа 4G. П'яте покоління витрачає значно менше енергії на одиницю трафіку.

Про це свідчить дослідження, яке провели компанії Nokia і Telefonica. Дослідники вимірювали енергоспоживання в бездротовій мережі протягом трьох місяців, сказано у блозі компанії.

Важливо Мінцифри ініціює вивільнення частот для 5G

Детальніше

Програма тестування містила 11 сценаріїв навантаження і зміни споживаної енергії на один мегабіт у секунду. Результати довели, що енергоефективність технології 5G значно перевищує аналогічні показники старіших технологій.

Такий показник вдалось досягнути завдяки низці апаратних і програмних функцій, що допомагають економити енергію.

При цьому на кожен витрачений кіловат 5G передає набагато більше даних, ніж будь-які попередні покоління бездротових технологій.

Чому це важливо

Насправді 5G і має бути дуже енергоефективною задля мінімізації викидів вуглецю. Адже загальні обсяги трафіку в цих мережах будуть значно вищими. Тому дуже важливо, щоб обсяги споживаної енергії не росли такими самим темпами.