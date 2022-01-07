Важливо! Одразу варто наголосити, що небезпека 5G тут розглядається виключно з боку впливу на пристрої літаків, про вплив на організм та здоров'я людини не йдеться.

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Чому 5G може бути небезпечним для польотів

Відомство відкрило на своєму сайті окрему сторінку, в якій мовиться про 5G та безпеку польотів: мережеве обладнання сантиметрового діапазону (C-Band) може впливати на високочутливу авіаційну електроніку, у тому числі радіовисотоміри.

Оператори AT&T і Verizon, що викупили необхідні частоти, погодилися вжити заходів обережності, аналогічні французьким, а введення обладнання все-таки відкладено до 19 січня.

Разом з тим, FAA зазначило, що американські заходи суттєво поступаються французьким. У Франції буферні зони 5G навколо аеропортів охоплюють "96 секунд польоту", тоді як у США це лише "останні 20 секунд польоту". Знижена потужність на американському устаткуванні виявилася у 2,5 раза вищим, ніж у Франції. І, нарешті, у Франції є вимога нахиляти антени вниз, що також сприяє зниженню перешкод, тоді як у США такої вимоги немає взагалі.

Минулого року AT&T та Verizon за 80 мільярдів доларів викупили на аукціоні майже весь сантиметровий діапазон, проте на початку листопада FAA попередило, що обладнання зв'язку може спричинити перешкоди у роботі бортової авіаційної електроніки.

Запуск 5G затримується

Оператори погодилися затримати запуск мереж до 5, а тепер – до 19 січня. Крім того, вони погодилися організувати тимчасові буферні зони навколо 50 аеропортів по всій країні – FAA представить їх список вже 7 січня. А найближчі 2 тижні відомство витратить на те, щоб "завершити оцінку найпопулярніших висотомірів, які дозволяють деяким літакам працювати з мережами 5G за мінімальних збоїв".