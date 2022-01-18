Стало відомо, що четвертий найстаріший аукційний дім світу, "Сотбі" (Sotheby's), продасть на лондонському аукціоні "чорний діамант" під назвою Енігма, що перекладається з англійської як "загадка". Й дійсно, це – загадка. Річ у тому, що Енігма відноситься до так званих карбонадо. Й ми не знаємо, як вони утворюються.

Цікаво Із турботою про довкілля: як Samsung допомагає утилізовувати старі смартфони

"Чорний діамант" Енігма: дивіться відео

Детальніше про "чорний діамант"

Вага Енігми – аж 555,55 карата. Це робить цей "чорний діамант" одним з найважчих у своєму роді. Цікаво й те, що коштовний камінь має 55 граней. Як вже мовилося, Енігма – це карбонадо. Ці природні алмази відзначаються неймовірною міцністю, незвичним чорним кольором та люмінесцентними властивостями.

Зверніть увагу! Очікується, що Енігму продадуть щонайменше за 5 мільйонів фунтів стерлінгів чи 6,8 мільйона доларів. Оплату прийматимуть навіть у криптовалюті, а торги відбуватимуться 3 – 9 лютого 2022 року у Лондоні.

Добувають "чорні діаманти" переважно у Бразилії та Центральноафриканській Республіці. Багато людей, включаючи й представників аукційного дому "Сотбі", відстоюють ідею того, що карбонадо мають космічне походження. Щодо цього існує три основні гіпотези:

Імпактна гіпотеза мовить, що карбонадо утворилися під час падіння астероїда на Землю, адже під час удару утворилися специфічні умови з високими температурами та тиском. Це, на думку прихильників гіпотези, забезпечило формування чорних алмазів. Друга гіпотеза дає ідею про формування "чорних діамантів" безпосередньо у надрах зорі. Коли та вибухнула наднової, то карбонадо розлетілися в усі сторони, аже поки якась частина з них не досягнула Землі у вигляді метеорита. Згідно із третьою гіпотезою, алмази утворилися у міжзоряному просторі, наприклад, під час зіткнення двох астероїдів чи за інших умов.

Існує й більш "приземлена" гіпотеза формування карбонадо – конверсія органічного вуглецю у надрах Землі. Вона є більш реальною, проте слід розуміти, що поки жодна версія науковців щодо того, як утворилися рідкісні коштовні каміння не є загальноприйнятою й доведеною.