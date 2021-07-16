52 працівника Facebook використали доступ до особистих даних користувачів у власних цілях

Розслідування журналістів New York Times показало, що 16 тисяч працівників Facebook у минулому мали доступ до особистих даних користувачів. Деякі з них використали цю інформацію у власних цілях – для стеження за людьми. Наприклад, один хотів дізнатися, куди пішла його дівчина після сварки, інший — стежив за новою знайомою, яка перестала виходити на зв'язок.

Протягом 2014-2015 років у 16 тисяч працівників Facebook був доступ до особистих даних користувачів соцмережі. З них 52 людини звільнили за використання чужих особистих даних у власних інтересах, йдеться в книзі "Потворна правда: всередині битви Facebook за домінування".

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Книга викриває правду про Facebook

Авторами книги є журналісти New York Times Шира Френкель і Сесілія Канг. Вони посилаються на власні джерела в компанії.

Одна з історій розповідає про інженера, який використовував доступ, щоб знайти свою партнерку під час відпочинку в Європі. Після сварки вона вибігла з готельного номера.

Інший використав доступ через підлеглого, щоб знайти жінку, яка перестала відповідати на повідомлення після побачення. Він зміг прочитати її повідомлення в месенджері за кілька років, подивитися видалені і приховані фотографії і записи, які вона відкривала або коментувала. А через додаток, який вона встановила на смартфон, міг бачити її місце розташування.

Facebook давав доступ до особистих даних, щоб "позбутися бюрократизму, що гальмував інженерів".

Автори книги кажуть, що більшість співробітників були чоловіками, які "переглядали профілі жінок, які їх зацікавили". Марк Цукерберг дізнався про ситуацію у 2015 році з доповіді головного фахівця з безпеки компанії Алекса Стамоса. Той розповів, що інженери зловживали доступом "майже кожен місяць".

Тоді Стамос запропонував рішення: обмежити коло осіб з доступом до п'яти тисяч, а до особливо конфіденційної інформації, наприклад, паролів, повинні були мати доступ не більше ста осіб. Разом з тим пропонувалось ввести систему офіційних запитів на доступ до даних. Проте Цукерберг, як пишуть автори книги, у нововведеннях відмовив, доручивши знайти інше рішення протягом року.

Представник Facebook заявив Insider, що всі співробітники компанії, які зловживають доступом, звільнені.

З 2015 року ми продовжуємо вдосконалювати наші протоколи навчання співробітників, пошуку та запобігання порушенням. Ми продовжуємо скорочувати доступ інженерів до деяких типів даних,

– прокоментував представник соцмережі.