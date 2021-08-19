Відомо, що на Місяці присутня вода у вигляді льоду. Ймовірно, що цей ресурс стане єдиною корисною копалиною, яку людство зможе добувати на супутнику у найближчі 10 – 20 років. Тому NASA ще у 2020 році оголосило конкурс Break the Ice Lunar Challenge, метою якого є розробка нових технологій для добування та транспортування великих об'ємів реголіту та льоду. Технології мають бути роботизовані. На ці проєкти у NASA витратили 500 тисяч доларів.

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NASA Break the Ice Lunar Challenge: дивитись відео онлайн

Детальніше про конкурс NASA

Роботизовані системи для добування та транспортування ресурсів повинні "вміти" протистояти суворим умовам всередині кратерів на Південному полюсі Місяця. Саме там були виявлені "поклади" водяного льоду та саме там планується висадити астронавтів в рамках програми Artemis.

Змога використати наявні на Місяці ресурси життєво необхідна для майбутньої космічної експансії людства. Це важливий крок, який дозволить виготовляти прямо на місці паливо, воду та повітря, а не привозити це все із Землі. Також це надасть важливий досвід, який можна буде використати для місій у глибокому космосі.

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Переможці конкурсу Break the Ice Lunar Challenge

Переможцями конкурсу стали аж 13 команд зі всіх кінців США. Всього за грошовий приз змагалася 31 команда з 17 штатів США, Канади, Австралії та Шрі-Ланки.

Перше місце зайняла команда Redwire Space. Вони отримали від NASA приз у розмірі 125 тисяч доларів.

Команда пропонує використати екскаватор Lunar Regolith Excavator (L-Rex) для викопування льоду. А ровер-транспортер Lunar Transporter (L-Tran) буде доставляти лід у потрібне місце. Обидва апарати будуть мати малу масу для зручності доставляння їх на Місяць.

Ровери Redwire Space працюють на Місяці: дивитись відео онлайн

Команда пропонує використати екскаватор Lunar Regolith Excavator (L-Rex) для викопування льоду. А ровер-транспортер Lunar Transporter (L-Tran) буде доставляти лід у потрібне місце. Обидва апарати будуть мати малу масу для зручності доставляння їх на Місяць. Друге місце зайняла команда Гірничої школи штату Колорадо. Вони отримали приз у розмірі 75 тисяч доларів.

Їхня пропозиція є дещо складнішою від Redwire Space. Пропонується використовувати 3 ровери для добування води. Роботи матимуть маніпулятори, які дозволять їм ефективно займатися видобутком води. Керуватися вони будуть з бази.

Їхня пропозиція є дещо складнішою від Redwire Space. Пропонується використовувати 3 ровери для добування води. Роботи матимуть маніпулятори, які дозволять їм ефективно займатися видобутком води. Керуватися вони будуть з бази. Третє місце посіла компанія Austere Engineering, Колорадо. Вони отримали винагороду на суму 50 тисяч доларів.

Їхня система доволі важка – 12 тонн. Спочатку має пройти геологічна розвідка, яка допоможе спеціальній машині орієнтуватися на місцевості та "знати", де залягає лід. Також апарат визначить, де залягають тверді породи, які не дозволять докопатися до води.

Тепер машина, яка має назву Grading and Rotating for Water Located in Excavated Regolith (GROWLER), готова викопувати лід та складати його у спеціальному контейнері.

GROWLER буде викопувати лід на Місяці: дивитись відео онлайн

Кожна з інших 10 команд отримала приз на суму 25 тисяч доларів. У NASA відмічають, що ці команди подали "життєздатні та новаторські ідеї, які незабаром можуть принести користь NASA та країні".

13 команд, які пройшли перший етап, тепер готуються до другого. Тепер їм потрібно буде сконцентрувати сили на створенні програмного забезпечення.

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