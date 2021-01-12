5 причин, чому Telegram може бути небезпечний
Месенджер Telegram одним з найпопулярніших сервісів серед українських користувачів. Загалом аудиторія месенджера у світі становить 500 мільйонів користувачів. Однак експерти кажуть, що це не найбезпечніший ресурс для спілкування.
Дані користувачів в месенджері не до кінця захищені. Можна знайти 5 переконливих причин, чому варто обрати інший ресурс для спілкування, пише видання VICE Germany.
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Наскрізне шифрування
Наскрізне шифрування означає, що дані під час передачі є зашифрованими, тобто зміст повідомлення бачить лише відправник і одержувач, при чому інші люди, що можуть перехопити дані, не отримають зміст.
В Telegram кажуть, що використовують це шифрування, однак вона працює лише якщо активована опція "секретний чат".
Інформація про користувачів
Telegram запрошує додатковий доступ до списку контактів. Додаток копіює і зберігає кожен контакт. Це, використовують, наприклад, для того, щоб повідомити користувачів, що хтось з контактів починає користуватися Telegram. Також месенджер збирає дані про IP-адресу та тип пристрою. А це можна використовувати для відстеження окремих користувачів і навіть їх переміщень.
Telegram не модерує зміст
У цьому месенджері знаходять "прихисток" чимало екстремістських груп та прихильники теорії змови. У Facebook, Instagram або YouTube дуже строгі вимоги щодо контенту, тож всі вони переходять у Telegram, де немає такої жорсткої модерації.
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Telegram не контактує з користувачами
Telegram не відповідає на запитання користувачів і ЗМІ. Журналісти неодноразово пробували контактували з розробниками, але все безуспішно.
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