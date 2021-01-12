Месенджер Telegram одним з найпопулярніших сервісів серед українських користувачів. Загалом аудиторія месенджера у світі становить 500 мільйонів користувачів. Однак експерти кажуть, що це не найбезпечніший ресурс для спілкування.

Дані користувачів в месенджері не до кінця захищені. Можна знайти 5 переконливих причин, чому варто обрати інший ресурс для спілкування, пише видання VICE Germany.

До теми В українському Telegram активізувались шахраї: як не стати жертвою фішингу

Наскрізне шифрування

Наскрізне шифрування означає, що дані під час передачі є зашифрованими, тобто зміст повідомлення бачить лише відправник і одержувач, при чому інші люди, що можуть перехопити дані, не отримають зміст.

В Telegram кажуть, що використовують це шифрування, однак вона працює лише якщо активована опція "секретний чат".

Інформація про користувачів

Telegram запрошує додатковий доступ до списку контактів. Додаток копіює і зберігає кожен контакт. Це, використовують, наприклад, для того, щоб повідомити користувачів, що хтось з контактів починає користуватися Telegram. Також месенджер збирає дані про IP-адресу та тип пристрою. А це можна використовувати для відстеження окремих користувачів і навіть їх переміщень.

Telegram не модерує зміст

У цьому месенджері знаходять "прихисток" чимало екстремістських груп та прихильники теорії змови. У Facebook, Instagram або YouTube дуже строгі вимоги щодо контенту, тож всі вони переходять у Telegram, де немає такої жорсткої модерації.

Цікаво Наближається найбільше оновлення Wi-Fi за останнє десятиліття

Telegram не контактує з користувачами

Telegram не відповідає на запитання користувачів і ЗМІ. Журналісти неодноразово пробували контактували з розробниками, але все безуспішно.