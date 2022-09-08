Як зробити свій старий iPhone кращим та не купувати новий: 5 корисних порад
Новий iPhone 14 навряд чи можна назвати проривом. Він майже не змінився в дизайні, не може похвалитися різкими революційними змінами в залізі, а всі його переваги – здебільшого програмні й часто не актуальні для України.
Тож чи є сенс у купівлі нового смартфона, якщо старому всього рік чи два, а компанія продовжує поставляти для нього актуальні оновлення? Питання, звісно ж, знайде різні відповіді у кожного. Ми ж пропонуємо кілька порад, як продовжити життя вашому iPhone.
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Акумулятор
Батарея будь-якого смартфона – це чи не найчутливіше його місце, якщо мова йде про тривале використання. Річ у тім, що технологія літій-іонних акумуляторів, на жаль, не така довговічна, як хотілося б. З часом вони втрачають свої властивості й розряджаються занадто швидко.
Щоб перевірити стан вашого акумулятора, відкрийте Налаштування, перейдіть у розділ "Акумулятор" і виберіть "Стан акумулятора". Якщо максимальна ємність менше 85%, можете сміливо звертатись у сервісний центр для заміни батареї. Це буде значно дешевше, ніж придбання нового пристрою. Якщо ж ємність більша, то з заміною можна ще зачекати.
Хороша автономність значно покращить досвід користування смартфоном.
Оновлення
Кожне оновлення iOS приносить в систему щось нове. Звісно, найсвіжіші ексклюзивні функції компанія завжди залишає для своїх топових флагманів, однак багато цікавих функцій все ж добираються на старі моделі смартфонів.
Тому вкрай не радимо ігнорувати апдейти, тим більше, що зазвичай вони містять у собі ще й виправлення безпеки, оптимізацію, підвищення продуктивності та інше.
Очищення пам'яті
Пам'ятайте, що завантаженість вашого смартфона додатками, які постійно працюють у фоні, використовуючи велику частину процесора, батареї та оперативної пам'яті, аж ніяк не додають вашому смартфону швидкодії. Видаліть програми, які ви давно не відкривали та, ймовірно, не відкриєте ще стільки ж. Сьогодні в епоху швидкого інтернету за потреби можна завантажити будь-який застосунок за кілька секунд і продовжити з ним працювати.
Те саме стосується й файлів. Непотрібні скриншоти, невдалі фото, прочитані книги, піратська музика – все це займає місце в пам'яті, гальмуючи роботу системи.
Перезавантаження
Вимкнення телефону дозволяє хоча б на деякий час домогтися кращої роботи, адже відразу після нового запуску він має чисту оперативну пам'ять, відсутні запущені додатки та тимчасові файли і загалом кращу швидкодію. Якщо регулярно перезавантажувати iPhone, ви здивуєтесь, наскільки якісно він може працювати навіть через кілька років.
Скидання до заводських налаштувань
Мабуть, найрадикальніший спосіб – скинути смартфон до заводських налаштувань. Разом із новим акумулятором це фактично дасть вам новий пристрій – наче його тільки витягли з коробки.
Як скинути Айфон до заводських налаштувань:
- Відкрийте Налаштування.
- Перейдіть до розділу "Основні".
- Перейдіть у самий низ і виберіть "Перенесення або скидання iPhone".
- Натисніть на "Стерти контент та налаштування" та дотримуйтесь інструкцій на екрані смартфона.
- Після того, як Айфон увімкнеться, обов'язково налаштуйте його заново.
Зверніть увагу, що при цьому ви втратите все, що було раніше збережено на вашому телефоні. Тому заздалегідь перемістіть важливі файли в хмару або на комп'ютер. Зітруться також SMS, номери телефонів, які не збережені на SIM-картці, дані додатків і самі додатки.
Однак разом з тим ви матимете повністю очищений від будь-якого файлового "сміття" iPhone.