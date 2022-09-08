Тож чи є сенс у купівлі нового смартфона, якщо старому всього рік чи два, а компанія продовжує поставляти для нього актуальні оновлення? Питання, звісно ж, знайде різні відповіді у кожного. Ми ж пропонуємо кілька порад, як продовжити життя вашому iPhone.

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Акумулятор

Батарея будь-якого смартфона – це чи не найчутливіше його місце, якщо мова йде про тривале використання. Річ у тім, що технологія літій-іонних акумуляторів, на жаль, не така довговічна, як хотілося б. З часом вони втрачають свої властивості й розряджаються занадто швидко.

Щоб перевірити стан вашого акумулятора, відкрийте Налаштування, перейдіть у розділ "Акумулятор" і виберіть "Стан акумулятора". Якщо максимальна ємність менше 85%, можете сміливо звертатись у сервісний центр для заміни батареї. Це буде значно дешевше, ніж придбання нового пристрою. Якщо ж ємність більша, то з заміною можна ще зачекати.

Хороша автономність значно покращить досвід користування смартфоном.

Оновлення

Кожне оновлення iOS приносить в систему щось нове. Звісно, найсвіжіші ексклюзивні функції компанія завжди залишає для своїх топових флагманів, однак багато цікавих функцій все ж добираються на старі моделі смартфонів.

Тому вкрай не радимо ігнорувати апдейти, тим більше, що зазвичай вони містять у собі ще й виправлення безпеки, оптимізацію, підвищення продуктивності та інше.

Очищення пам'яті

Пам'ятайте, що завантаженість вашого смартфона додатками, які постійно працюють у фоні, використовуючи велику частину процесора, батареї та оперативної пам'яті, аж ніяк не додають вашому смартфону швидкодії. Видаліть програми, які ви давно не відкривали та, ймовірно, не відкриєте ще стільки ж. Сьогодні в епоху швидкого інтернету за потреби можна завантажити будь-який застосунок за кілька секунд і продовжити з ним працювати.

Те саме стосується й файлів. Непотрібні скриншоти, невдалі фото, прочитані книги, піратська музика – все це займає місце в пам'яті, гальмуючи роботу системи.

Перезавантаження

Вимкнення телефону дозволяє хоча б на деякий час домогтися кращої роботи, адже відразу після нового запуску він має чисту оперативну пам'ять, відсутні запущені додатки та тимчасові файли і загалом кращу швидкодію. Якщо регулярно перезавантажувати iPhone, ви здивуєтесь, наскільки якісно він може працювати навіть через кілька років.

Скидання до заводських налаштувань

Мабуть, найрадикальніший спосіб – скинути смартфон до заводських налаштувань. Разом із новим акумулятором це фактично дасть вам новий пристрій – наче його тільки витягли з коробки.

Як скинути Айфон до заводських налаштувань:

Відкрийте Налаштування.

Перейдіть до розділу "Основні".

Перейдіть у самий низ і виберіть "Перенесення або скидання iPhone".

Натисніть на "Стерти контент та налаштування" та дотримуйтесь інструкцій на екрані смартфона.

Після того, як Айфон увімкнеться, обов'язково налаштуйте його заново.

Зверніть увагу, що при цьому ви втратите все, що було раніше збережено на вашому телефоні. Тому заздалегідь перемістіть важливі файли в хмару або на комп'ютер. Зітруться також SMS, номери телефонів, які не збережені на SIM-картці, дані додатків і самі додатки.

Однак разом з тим ви матимете повністю очищений від будь-якого файлового "сміття" iPhone.