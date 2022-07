Ми підготували для вас п'ятірку цікавих застосунків про існування яких ви могли не знати. Деякі з них стануть незамінним інструментом на кожен день, а інші допоможуть розслабитися і навіть відволіктися від вашого ґаджета.

1. Безпека – важливий пріоритет

Застосунок LastPass – одна з обов'язкових програм для Android смартфона. Це менеджер паролів, який дозволяє вам безпечно та зручно зберігати ваші облікові дані. Крім того, він може допомогти згенерувати практично неможливі для злому паролі, якщо ви не хочете придумувати їх самі (це буває справді не просто).



Менеджер паролів LastPass / Фото 24 канал

Усе це контролюється одним майстер-паролем. Він має кросплатформову підтримку (хоча вона доступна лише в преміум-версії застосунку), тому ви можете використовувати його на комп'ютерах, мобільних пристроях та планшетах.

Аналогічних програм менеджерів паролів є дуже багато, але LastPass на крок попереду усіх. Ви можете абсолютно зручно користуватися безкоштовною версією програми, але якщо вам потрібні преміум-функції – підписка обійдеться відносно не дорого.

2. Погода на кожен день

Бути в курсі погодної ситуації надворі вкрай корисно. Це допоможе вам не промокнути, не замерзнути, чи навпаки не одягнутися занадто тепло. Одним з найкращих застосунків у цьому напрямку є 1Weather.

Він має простий дизайн із розбивкою на сторінки, який показує поточну погоду, прогноз на термін до 12 тижнів, радар та іншу корисну статистику. Поряд з цим ви отримаєте досить пристойний набір віджетів, що легко налаштовуються, ну і такі стандартні речі, як сповіщення про сувору погоду.



Зручний застосунок 1Weather розповість все про погоду / Фото 24 канал

Програма також має приємне анімоване тло із дво-трихвилинним оновленням погоди для вашого регіону. Інтерфейс користувача логічний та досить простий у навігації. Радар іноді зависає під час завантаження, але зазвичай це не так вже й важливо.

У безкоштовній версії є всі функції з рекламою. Єдина покупка у додатку обійдеться в 20 гривень та позбавить вас від реклами. Більшості також, ймовірно, сподобається безліч кумедних фактів про погоду, коли ви відкриєте програму.

3. Налаштуйте смартфон під себе

З часом звичний інтерфейс смартфона стає нудним та нецікавим і замінити шпалеру чи тему буває недостатньо. Крім того, є низка користувачів, які полюбляють налаштувати інтерфейс смартфона під свої потреби та побажання. Майже будь-який звичайний лаунчер від виробників смартфонів не дає змогу цього зробити і тут на допомогу приходить Nova Launcher.



Нова оболонка вашого смартфона Nova Launcher / Фото napidroid

Цей застосунок виходить за межі звичайних лаунчерів. Він існує вже багато років, постійно оновлюється і тому завжди був відмінним варіантом для заміни стандартної оболонки. Навіть базова безкоштовна версія програми має низку функцій, включаючи можливість резервного копіювання та відновлення налаштувань вашого домашнього екрану, теми значків для всіх ваших програм Android, безліч елементів налаштування для домашнього екрану та панелі програм та багато іншого.

Ви навіть можете зробити його схожим на Pixel Launcher, якщо хочете. Якщо ж ви оберете преміум-версію (не дорогу, до речі), ви можете додати елементи керування жестами, змінити вигляд значків, які показують непрочитані повідомлення і навіть детально налаштувати дії, які будуть виконуватися після натискання на той чи інший значок.

4. Відпочиньте від смартфона

Кожен виробник смартфона має функції для обмеження чи контролю використання смартфона. Однак практика показує, що всі вони працюють лише на початку, згодом користувачі просто шукають різні способи обійти обмеження.

Дотримуватися дисципліни, як не дивно, допомагає ігрова форма таких обмежень. Застосунок Forest – оригінальний спосіб дати собі відпочити, а заразом – посадити та виростити віртуальне дерево. Саме тому воно більше нагадує гру: вам потрібно вибрати дерево, встановити проміжок часу та запустити таймер.



Forest допоможе триматися від смартфона подалі, коли це потрібно / Фото 24 канал

Тепер, коли вийдете з програми або увімкнете смартфон – дерево загине. Якщо ж зможете витримати встановлений час без смартфону в руках – дерево буде посаджено у віртуальному лісі. Можна переглянути статистику посаджених дерев – це демонструє вашу продуктивність. Таким оригінальним способом можете позбутися дратівливої, неприємно та часом шкідливої звички постійно "залипати" у смартфон.

5. Автоматизуйте все в будинку

Tasker і IFTTT (If this than that) – одні з найпотрібніших програм для Android смартфона, особливо, якщо у вас є пристрої розумного дому, якими можна керувати віддалено зі смартфона. Ці застосунки призначені для автоматизації та дозволяють створювати різні тригери для виконання дій, за певних умов чи сценаріїв.

Наприклад, ви можете використовувати IFTTT або Tasker, щоб автоматично вмикати пристрої розумного будинку за тих чи інших умов.



З Tasker налаштувати можна все / Фото 24 канал

Взагалі Tasker є додатком для досвідчених користувачів і має набагато крутішу криву навчання, ніж IFTTT. IFTTT не тільки простіше у використанні, з ним можна робити безліч кумедних речей. Для обох додатків рекомендуємо переглянути відео з поясненнями на YouTube.

Tasker повністю безкоштовний у Google Play Pass. IFTT є безкоштовним для більшості речей, але є версія з підпискою з ширшим функціоналом.

Сподіваємося наші поради були корисними для вас. Пам'ятайте, що ваш смартфон приховує чимало секретів та неочевидних функцій з допомогою яких ви можете зробити користування телефоном зручнішим. Ми розповідаємо вам про найцікавіші секрети чи додатки у рубриці Поради Техно 24.