NASA завдяки космічним технологіям здатна стежити за ситуацію на Землі. Особливо актуальною така можливість є під час потужних ураганів. Які можливості є у NASA для розуміння стихійних лих та запобіганню наслідкам?

Цікаво Насолоджуйтесь життям на повну: тримайте ритм із TWS-навушниками Huawei FreeBuds 4i



Ураган Фелікс / Фото NASA

5 фактів про NASA та урагани

NASA може бачити урагани із космосу

Певно, найбільш очевидний факт. Завдяки численному угрупуванню супутників США та їхніх партнерів NASA може здійснювати моніторинг не лише у видимому діапазоні, а й на інших довжинах хвиль. Наприклад, в інфрачервоному діапазоні.



Ураган Лаура; зліва – фотографія в інфрачервоному діапазоні / Фото NASA

NASA може бачити урагани в 3D

Завдяки плеяді супутників на орбіті, які мають на борту мікрохвильові пристрої радіолокації, спеціалісти NASA мають можливість побудувати зображення урагану у форматі 3D.

Це важливо, адже забезпечує можливість побачити, що відбувається всередині урагану, який характер та кількість опадів. Також така інформація дозволяє краще зрозуміти динаміку урагану.

Цікаво Місяць, Кариби, Ніл та земний обрій: підбірка свіжих фотографій з Міжнародної космічної станції

Ураган у 3D: дивитись відео онлайн

NASA вивчає, як зміни клімату впливають на урагани

Потепління та інші зміни клімату на Землі безпосередньо впливають на урагани.

Наприклад, у 2020 році була відмічена різке підсилення 9 ураганів. Такий процес називається інтенсифікацією, коли швидкість вітру різко збільшується.

NASA та Лабораторія реактивного руху (JPL) займаються розробкою нейромережі, яка буде здатна прогнозувати такі різкі посилення, щоб запобігти більшій шкоді.



Ураган Лаура / Фото NASA

NASA може простежити збиток, який наніс ураган

На базі інформації, отриманої із супутників можна вибудувати мапи спричиненої ураганом шкоди.

Наприклад, супутник отримує інформацію, скільки будинків зруйновано, яка кількість населення та скільки часу перебуває без електрики після негоди. Також можна вести моніторинг шкоди дикій природі.

Цікаво Супутники показали, як змінилася Джакарта: вражаючі фото міста, що зникає під водою

Шкода, завдана ураганом Марія: дивитись відео онлайн

NASA допомагає суспільству підготуватися до негоди та зменшити збитки

NASA у співпраці з другими космічними агентствами світу та федеральними агентствами США може передбачити силу штормів та ураганів. Завдяки такій інформації можна напрацювати план дій, який дозолить мінімізувати збитки та жертви, завдані негодою.

Цікаво Коли та що зруйнує Землю: думка астрофізика



"Намисто ураганів" / Фото NASA