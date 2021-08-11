Астероїд врізався в землю з дуже високою швидкістю і під незвичайним кутом. Енергія від удару перевищила вибух тисячі бомб, скинутих на Хіросіму, що знищило місцеві форми життя.

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Кратер такий молодий, а зразки кернів настільки свіжі, це було майже як подія, що сталася вчора,

– сказав професор Інституту геохімії Академії наук Китаю Гуанчжоу Чень Мінь.

Чим унікальний кратер, який досліджують вчені

Іланьський ударний кратер у провінції Харбін був виявлений на супутникових знімках близько 20 років тому. До вивчення кратера вчені приступили лише у 2019 році і були вкрай здивовані отриманими результатами.

З'ясувалося, що глибина воронки має незвичайне співвідношення до її ширини, чого ще не зустрічалося на Землі. Наприклад, 10-км астероїд, який, як вважається, знищив на Землі динозаврів, створив воронку діаметром 150 км і глибиною 20 км. Глибина Іланьського ударного кратера досягає 579 метрів при ширині 1850 метрів.

Це дозволяє зробити висновок, що швидкість руху цього астероїда набагато перевищувала ту, з якої в Землю врізався вбив динозаврів астероїд. Кут падіння також був набагато гострішим.

Вивчення зразків деревного вугілля з воронки показало, що 100-метровий астероїд впав 49 000 років тому. Більшість великих ударних кратерів на Землі утворено задовго до появи людини розумної, що сталося 300 000 років тому.

Тим самим, схоже, Іланьський астероїд стане першою доведеною катастрофою космічного масштабу в історії людини розумної. За часів його падіння в регіоні могли бути як місцеві предки людей, так і люди, що прийшли з Африки.

Можливо, якщо б цієї катастрофи не сталося, історія Землі розвивалася б зовсім по-іншому.

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