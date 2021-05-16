NASA опублікувало 3D-відео третього польоту марсіанського вертольота Ingenuity

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало 3D-відео третього польоту вертольота Ingenuity над поверхнею Марса. Політ відбувся 25 квітня і пройшов успішно.

Фільмування проводилося за допомогою пари камер, прикріплених до щогли марсохода Perseverance, з яким Ingenuity був доставлений на Марс. Потім зображення були відправлені на Землю, де вчені-інженери NASA візуалізували політ у 3D.

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Для цього вони спочатку склали зображення у відеоролик, а потім перепроєктували кадри, щоб забезпечити перегляд у стерео шляхом накладення двох зображень, знятих під різними кутами. При перегляді відео за допомогою окулярів з лінзами різних кольорів виходить стереоскопічний 3D-ефект.

Політ вертольота Ingenuity в 3D: дивіться відео

Якщо у вас немає таких 3D-окулярів, можна скористатися інструкцією NASA зі створення таких анагліфних окулярів.

У ролику видно, як Ingenuity підіймається на висоту в 5 метрів і потім летить у бік приблизно на 50 метрів. Цей рекорд протримався недовго, оскільки вже 30 квітня дрон пролетів 266 метрів, перебуваючи у польоті 117 секунд.

Зараз Ingenuity перебуває в очікуванні подальших інструкцій від центру управління в новому районі Марса, куди він дістався у ході п'ятого польоту.

Це був перший політ "в один кінець", до цього вертоліт повертався на місце з якого злітав, однак цього разу він перемістився в іншу зону.