Марсіанські колоністи зможуть друкувати деталі з місцевого ґрунту та пилу

Експерименти, проведені в Університеті штату Вашингтон, показали, що марсіанським колоністам не доведеться чекати поставок із Землі. Розроблена там технологія дозволяє виготовляти необхідне на місці – наприклад, частини ракет.

Такий підхід має багато переваг. Доставка ресурсів із Землі коштує дуже дорого за кожен кілограм і при цьому не гарантує 100-відсотковий результат, адже ракета може зазнати аварії, залишивши поселенців з порожніми руками. Тому все, що можна зробити на планеті, заощадить вагу та гроші, не кажучи вже про те, що якщо щось зламається, астронавтам знадобиться спосіб відремонтувати це на місці.

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Деталі

В основу технології ліг уже звичний нам 3D-друк. Однак матеріалом для нього слугує марсіанський кам'яний пил, або реголіт.

Дослідники використали порошковий 3D-принтер, для якого підготували імітацію марсіанського пилу, змішану з титановим сплавом.

Спочатку матеріали нагрівалися лазером до температури понад 2000 градусів за Цельсієм, щоб розплавитись.

Потім готовий розплав можна використовувати для формування потрібних елементів.

Зазначається, що найкращі механічні властивості демонстрував саме змішаний матеріал – реголіт та титан .

. Такі елементи виявлялися легкими та міцними. Чистий реголіт був тендітнішим, хоча, за словами вчених, його можна використовувати для захисту від радіації.



Приклади надрукованих деталей / Фото Університету штату Вашингтон

Це дослідження, опубліковане в International Journal of Applied Ceramic Technology, є лише початком. Майбутні експерименти, можливо, зможуть дати кращі композити з використанням різних металів або технік 3D-друку.