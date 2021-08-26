Проблема торкнулася організацій, які користуються сервісом для створення бізнес-додатків Microsoft Power Apps. Витік називають одним з наймасштабніших за останній час.

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Що сталося

Компанія Microsoft, як виявилось, неправильно налаштувала Power Apps, внаслідок чого той не перевіряв права користувача при доступі до даних через інтерфейс Open Data Protocol. Тому кожен охочий міг витягти дані з баз, які організації зберігають на серверах Microsoft.

Ці бази, зокрема, дозволяють дізнатись повні імена працівників компаній та їхніх клієнтів, поштові і домашні адреси, номери телефонів, номери карт соціального страхування та іншу особисту інформацію.

Загалом доступними були 38 мільйонів записів.

Але на цьому історія не скінчилась. Спеціаліст UpGuard, який виявив проблему, звернувся з нею до Microsoft 24 червня 2021. Але компанія раптом заявила, що ніякої проблеми в цьому немає – все працює саме так, як задумувалось, і відповідає технічній документації.

Тому наступним кроком стало звернення безпосередньо до самих організацій, які користуються послугами сервісу. У результаті постраждалі сторони спочатку відключали доступи до баз даних на своїй стороні, а пізніше змусили Microsoft увімкнути за замовчуванням перевірку прав користувача Open Data Protocol, а також виділити кольором попередження про небезпеку надання доступу до даних без авторизації.

Витік зачепив державні органи Індіани, Меріленда і Нью-Йорка, а також приватні компанії, включаючи таких гігантів, як American Airlines, Ford, JB Hunt і навіть саму Microsoft. Наприклад, у загальному доступі опинилися 332 000 email-адрес і ID співробітників, які використовувались для розрахунку заробітної плати в Microsoft, а також понад 85 000 записів, пов'язаних з порталами Business Tools Support і Mixed Reality.

Наразі невідомо про випадки незаконного використання будь-яких даних з цих баз.

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