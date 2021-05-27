Оскільки цей вид транспортних засобів не потрапив до забороненого списку, британська організація захисту прав мотоциклістів провела опитування серед їх власників. У ньому взяли участь 4805 осіб. Їх запитали про те, якою буде їхня реакція у випадку заборони користування бензиновими двигунами.

Цікаво Huawei серед лідерів: компанія звітує про діяльність в Україні та рекордні прибутки

Що відповіли мотоциклісти

В ході опитування 8,1 відсотка учасників висловилися за негайну заборону звичайних мотоциклів.

36,4 відсотка – за те, щоб відкласти дане рішення.

55 відсотків були налаштовані рішуче проти.

Однак, коли їх запитали, що вони все-таки будуть робити в разі введення такої заборони, майже третина – 31 відсоток заявили про готовність взагалі відмовитися від мотоцикла. Пересісти на електробайки згодні 56,2 відсотка описаних і ще 13 відсотків – придбати електробайк, коли звичайні мотоцикли будуть ще у продажу.

Скепсис прихильників бензинових мотоциклів пояснюється ти, що для того, щоб проїхати 800 кілометрів на електробайку потрібно зробити кілька досить тривалих зупинок для підзарядки акумулятора. Установка потужніших батарей – це зайвий вантаж для невеликого електробайка і, як наслідок, зниження маневровості, одного з головних його переваг.