Вивчення кратера Гейла на Марсі апаратом Curiosity переконало вчених у тому, що колись це місце було заповнене водою. Однак виникло питання – чи була це проточна, рідка вода, або вона існувала у вигляді льоду та снігу? Відповідь несподівано знайшли в Ісландії.

Джерело: JGR Planets

Марсохід Curiosity не здатен піднятися з кратера Гейла високо в гори чи проїхати по руслах древніх річок. Тому вивчати доводиться те, що є внизу – відкладення й осадові породи на дні.

Цікаво Революція у квантових комп'ютерах: Microsoft створила кріогенний контролер кубітів

Як йшло дослідження

Колись кратер був озером, але клімат, який дозволяв наповнити його водою, є предметом тривалих дискусій. Деякі стверджують, що ранній Марс був теплим і вологим, і що річки та озера були звичайними. Інші вважають, що було холодно і сухо, і що льодовики та сніг були більш поширеними.

Спочатку досліджені породи поставили вчених в глухий кут, оскільки розмиття фрагментів скельних порід ледь виражене, а відкладення повні дрібних елементів і мінералів, які вода повинна була вимити. Однак цього не сталося. Це навело на думку – якщо на Марсі й вирували річки, то лише незначну частину року. Все вказує на низькі планетарні температури, на межі замерзання води.

Кратер Гейла сьогодні / Фото National Geographic

Дослідники з Університету Райса почали шукати схожі місця на Землі. Вони відвідали Антарктиду, Гаваї та Ісландію. І саме в Ісландії, де багато базальтових скель і середньорічна температура не перевищує 3 градуси за Цельсієм, вони виявили повільні струмки, русла яких нагадують поверхню кратера Гейла.



Сучасна Ісландія – так виглядав кратер Гейла 3 мільярди років тому / Фото EurekAlert

На основі цих даних був зроблений висновок, що 3 мільярди років тому Марс був світом льоду, який коливався між антарктичним холодом і ісландською відлигою.