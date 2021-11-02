За даними ресурсу CoinMarketCap, криптовалюта Squid досягла пікової вартості 2861 долар за токен, а потім впала фактично до нуля (0,003 долара). Такий вид шахрайства полягає у тому, що творці криптовалюти швидко переводять свої активи в реальні гроші, виснажуючи пул ліквідності на біржі.

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Що відомо про криптовалюту Squid

Криптовалюта Squid була запущена минулого тижня. На її неблагонадійність вказувала ціла низка факторів, включаючи сайт тритижневої давності, заповнений текстом, що містить масу орфографічних та граматичних помилок.

Ресурс SquidGame.cash зник, як і всі пов'язані з криптовалютою сторінки у соціальних мережах. Серед інших "тривожних дзвіночків" зазначався той факт, що користувачі не могли залишати повідомлення в Telegram-каналі та відповідати на повідомлення від твітер-акаунту криптовалюти.

Однак головним приводом для побоювань було те, що ніхто з інвесторів, який купив криптовалюту, не міг її продати. І це не завадило провідним інформаційним агенціям публікувати захоплені заголовки про те, як нова монета злетіла на 83 000% за кілька днів.

Афери на хайпових темах

Це не перший і точно не останній приклад того, як шахраї використовують поп-культуру та крипторинок для привернення уваги широких мас до свого продукту. Аналогічна ситуація сталася на початку цього року з криптовалютою Mando, яка використовувала зображення із серіалу Disney+ "Мандалорець". На жаль, завжди знаходяться ті, хто ковтає наживку зловмисників.

Як не потрапити на гачок шахраїв

Найважливіше, на що варто звертати увагу при купівлі нової криптовалюти, це можливість її продати. Якщо продати монети неможливо, як це було у випадку зі Squid, яка різниця, наскільки висока їхня вартість? Криптовалюта коштує стільки, скільки хтось готовий за неї заплатити. А якщо її не можна продати, значить вас дурять.