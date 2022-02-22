Так сталося й цього разу: у 1999 році на території Португалії були виявлені кістки, які ідентифікували як залишки Baryonyx walkeri. Баріонікс – це спінозавр, який жив 130 – 125 мільйонів років тому. Але останні дослідження свідчать, що класифікація виявилася помилковою й 23 роки тому в Португалії відкопали новий вид динозаврів.

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Реконструкція скелета з демонстрацією фрагментів кісток, які знайшли у Португалії / Фото PLOS ONE

Цікаве про знахідку

Спінозаври – це динозаври з родини тероподів. Вони були одними з найбільших хижаків, які топтали поверхню нашої планети. Серед інших тварин їх вирізняла адаптація до води. Ймовірно, що велику частку свого життя спінозаври проводили у річках та озерах. Навіть їхня паща нагадує щелепи крокодилів.

Скам'янілі кістки, знайдені в Португалії у 1999 році, являли собою фрагменти хребта, ребер, зубів, щелеп, правої лопатки та інших частин скелету. Тоді науковці вирішили, що перед ними Baryonyx walkeri. Але тепер дослідники впевнені, що це не так.

Нові ретельні дослідження сконцентрувалися на фрагменті нижньої щелепи. Виявилося, що вона була прямою, а не вигнутою, як в інших спінозаврів. Також був виявлений унікальний кістковий гребінь та м'язові виступи, які відсутні у баріонікса. Тварина мала довжину близько 9 метрів й жила 125 мільйонів років тому. Відмінність від інших спінозаврів дозволила стверджувати, що кістки належать новому виду, який отримав назву Iberospinus natarioi. Ібероспинус займає проміжне місце між динозаврами Tetanurae та Spinosauridae.