За останню п'ятирічку Китай виконав 152 запуски в космос, що перевищує кількість пусків будь-якої іншої країни. Наступну п'ятирічку країна почне з більш ніж 40 запусків, включаючи виведення на орбіту базового модуля майбутньої космічної станції.

Китайський проєкт пілотованої космічної станції увійде в критичну стадію і стане пріоритетом космічної програми протягом року. Про це заявив представник китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації, пише scmp.com.

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Що відомо

Основний модуль першої космічної станції "Тяньгун" буде запущений навесні ракетою-носієм "Чанчжен-5" — новою важкою ракетою, успішно випробуваною в кінці минулого року. Будівництво станції планується завершити наприкінці 2022 року. Для цього знадобиться 12 запусків.

За повідомленнями державних ЗМІ Китаю, космонавти вже готуються до місії та до майбутніх дослідницьких робіт на орбіті. Також космічна програма включає підготовку до польоту на місяць з екіпажем і постійне поліпшення навігаційної системи Beidou.

Забігаючи далеко вперед, Китай розраховує створити місячну пілотовану орбітальну станцію у 2045 році, але для здійснення цих планів необхідно вирішити масу технічних проблем, у чому США далеко випередили Китай, включаючи багаторазове використання частин ракет-носіїв.