2021 рік та рекорди Китаю: скільки запусків здійснила Піднебесна

Годі й повторювати, що останніми роками Китай значно активізував свою космічну програму. Достатньо лише поглянути на кількість запусків ракет у 2021 році.

2021 рік, якщо поглянути на кількість космічних запусків, видався рекордним, адже людство здійснило 146 запусків ракет-носіїв. На "другому місці" 1967 рік – 139 пусків, а на "третьому місці" 1971 рік – 134 пуски. Піднебесна виявилася рекордсменом у 2021 році, здійснивши найбільше космічних запусків.

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Пуск Long March 2D 29 грудня 2021 року / Фото Space News

Китай та космос

У 2021 році Китай здійснив 56 космічних запусків. Три польоти виявилися невдалими. Останні два пуски відбулися 29 грудня 2021 року з різницею у кілька годин:

29.12.2021 об 11:13 за Всесвітнім координованим часом з космодрому Цзюцюань стартувала ракета-носій Long March 2D. Під головним обтічником розташувався картографічний супутник Tianhui-4, який був виведений на орбіту 483 на 498 кілометрів та нахилом 89 градусів.

29.12.2021 о 16:43 за Всесвітнім координованим часом з космодрому Січан стартувала ракета-носій Long March 3B. Ракета мала на борту супутник TJSW-9 (супутник для тестування комунікаційних технологій). TJSW-9 буде розташовуватися на геостаціонарній орбіті.

"Друге місце" за кількістю запусків у 2021 році посідають Сполучені Штати Америки, які здійснили 51 пуск (3 були невдалими). Цікаво, що з 51 запуска, 31 запуск здійснили ракети SpaceX Falcon 9.

Щоб розуміти, як зросли можливості Піднебесної, варто поглянути у минуле: